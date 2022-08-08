10:18 08.08.2022 (обновлено: 11:17 08.08.2022)
На Соломоновых островах напали на японского моряка в присутствии Шерман
На Соломоновых островах напали на японского моряка на глазах замгоссекретаря США Шерман
© AP Photo / NZDF/Petty Officer Chris WeissenbornПамятная церемония с участием заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман на Соломоновых островах. 8 августа 2022
© AP Photo / NZDF/Petty Officer Chris Weissenborn
Памятная церемония с участием заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман на Соломоновых островах. 8 августа 2022
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На Соломоновых островах неизвестный мужчина напал на японского моряка во время памятной церемонии, на которой присутствовала заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, сообщает новозеландское издание Stuff.
Церемония, посвященная 80-летию битвы за Гуадалканал (крупнейший остров архипелага), была организована министром туризма тихоокеанского государства Бартоломью Параполо. Он сидел в первом ряду вместе с высокопоставленными приглашенными. Помимо Шерман, остров посетили министр обороны Японии Макото Оники и глава военного ведомства Новой Зеландии Пини Хенаре.
Как передает корреспондент с места событий, после исполнения торжественной композиции на горне должно было последовать возложение венков, но тут мужчина в желтой футболке напал на японского моряка и повалил его на землю.
Нападавшего быстро нейтрализовали присутствовавшие на месте военные и волонтеры. Раненому моряку оказали первую помощь. По словам представителя японской делегации, тот получил небольшую рану в шею. Местные власти сообщили, что нападавший был вооружен ножницами.
После десятиминутной паузы церемония продолжилась, а затем секретарь Минтуризма Соломоновых островов извинился перед гостями за "это неожиданное и разочаровывающее событие".
По информации местного издания Solomon Star, нападавшего арестовали. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.