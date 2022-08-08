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На Соломоновых островах напали на японского моряка в присутствии Шерман - РИА Новости, 08.08.2022
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На Соломоновых островах напали на японского моряка в присутствии Шерман
На Соломоновых островах напали на японского моряка в присутствии Шерман - РИА Новости, 08.08.2022
На Соломоновых островах напали на японского моряка в присутствии Шерман
На Соломоновых островах неизвестный мужчина напал на японского моряка во время памятной церемонии, на которой присутствовала заместитель госсекретаря США Уэнди... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:18
2022-08-08T11:17
в мире
соломоновы острова
япония
новая зеландия
сша
венди шерман
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На Соломоновых островах неизвестный мужчина напал на японского моряка во время памятной церемонии, на которой присутствовала заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, сообщает новозеландское издание Stuff.Церемония, посвященная 80-летию битвы за Гуадалканал (крупнейший остров архипелага), была организована министром туризма тихоокеанского государства Бартоломью Параполо. Он сидел в первом ряду вместе с высокопоставленными приглашенными. Помимо Шерман, остров посетили министр обороны Японии Макото Оники и глава военного ведомства Новой Зеландии Пини Хенаре.Как передает корреспондент с места событий, после исполнения торжественной композиции на горне должно было последовать возложение венков, но тут мужчина в желтой футболке напал на японского моряка и повалил его на землю.Нападавшего быстро нейтрализовали присутствовавшие на месте военные и волонтеры. Раненому моряку оказали первую помощь. По словам представителя японской делегации, тот получил небольшую рану в шею. Местные власти сообщили, что нападавший был вооружен ножницами.После десятиминутной паузы церемония продолжилась, а затем секретарь Минтуризма Соломоновых островов извинился перед гостями за "это неожиданное и разочаровывающее событие".По информации местного издания Solomon Star, нападавшего арестовали. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
https://ria.ru/20220425/kitay-1785262116.html
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соломоновы острова
япония
новая зеландия
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в мире, соломоновы острова, япония, новая зеландия, сша, венди шерман
10:18 08.08.2022 (обновлено: 11:17 08.08.2022)
 
На Соломоновых островах напали на японского моряка в присутствии Шерман

На Соломоновых островах напали на японского моряка на глазах замгоссекретаря США Шерман

© AP Photo / NZDF/Petty Officer Chris WeissenbornПамятная церемония с участием заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман на Соломоновых островах. 8 августа 2022
Памятная церемония с участием заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман на Соломоновых островах. 8 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / NZDF/Petty Officer Chris Weissenborn
Памятная церемония с участием заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман на Соломоновых островах. 8 августа 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На Соломоновых островах неизвестный мужчина напал на японского моряка во время памятной церемонии, на которой присутствовала заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, сообщает новозеландское издание Stuff.
Церемония, посвященная 80-летию битвы за Гуадалканал (крупнейший остров архипелага), была организована министром туризма тихоокеанского государства Бартоломью Параполо. Он сидел в первом ряду вместе с высокопоставленными приглашенными. Помимо Шерман, остров посетили министр обороны Японии Макото Оники и глава военного ведомства Новой Зеландии Пини Хенаре.
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Как передает корреспондент с места событий, после исполнения торжественной композиции на горне должно было последовать возложение венков, но тут мужчина в желтой футболке напал на японского моряка и повалил его на землю.
Нападавшего быстро нейтрализовали присутствовавшие на месте военные и волонтеры. Раненому моряку оказали первую помощь. По словам представителя японской делегации, тот получил небольшую рану в шею. Местные власти сообщили, что нападавший был вооружен ножницами.
После десятиминутной паузы церемония продолжилась, а затем секретарь Минтуризма Соломоновых островов извинился перед гостями за "это неожиданное и разочаровывающее событие".
По информации местного издания Solomon Star, нападавшего арестовали. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
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В миреСоломоновы островаЯпонияНовая ЗеландияСШАВенди Шерман
 
 
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