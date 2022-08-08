https://ria.ru/20220808/napadenie-1807950859.html

На Соломоновых островах напали на японского моряка в присутствии Шерман

На Соломоновых островах напали на японского моряка в присутствии Шерман - РИА Новости, 08.08.2022

На Соломоновых островах напали на японского моряка в присутствии Шерман

На Соломоновых островах неизвестный мужчина напал на японского моряка во время памятной церемонии, на которой присутствовала заместитель госсекретаря США Уэнди... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:18

2022-08-08T10:18

2022-08-08T11:17

в мире

соломоновы острова

япония

новая зеландия

сша

венди шерман

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На Соломоновых островах неизвестный мужчина напал на японского моряка во время памятной церемонии, на которой присутствовала заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, сообщает новозеландское издание Stuff.Церемония, посвященная 80-летию битвы за Гуадалканал (крупнейший остров архипелага), была организована министром туризма тихоокеанского государства Бартоломью Параполо. Он сидел в первом ряду вместе с высокопоставленными приглашенными. Помимо Шерман, остров посетили министр обороны Японии Макото Оники и глава военного ведомства Новой Зеландии Пини Хенаре.Как передает корреспондент с места событий, после исполнения торжественной композиции на горне должно было последовать возложение венков, но тут мужчина в желтой футболке напал на японского моряка и повалил его на землю.Нападавшего быстро нейтрализовали присутствовавшие на месте военные и волонтеры. Раненому моряку оказали первую помощь. По словам представителя японской делегации, тот получил небольшую рану в шею. Местные власти сообщили, что нападавший был вооружен ножницами.После десятиминутной паузы церемония продолжилась, а затем секретарь Минтуризма Соломоновых островов извинился перед гостями за "это неожиданное и разочаровывающее событие".По информации местного издания Solomon Star, нападавшего арестовали. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20220425/kitay-1785262116.html

https://ria.ru/20220625/kovitidi-1798102482.html

соломоновы острова

япония

новая зеландия

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, соломоновы острова, япония, новая зеландия, сша, венди шерман