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В Вологде к 2026 году построят новый мост
В Вологде к 2026 году построят новый мост - РИА Новости, 08.08.2022
В Вологде к 2026 году построят новый мост
Некрасовский мост стоимостью около 6 миллиардов рублей построят в Вологде к 2026 году, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:23
2022-08-08T18:23
2022-08-08T18:25
экономика
владимир путин
вологда
вологодская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Некрасовский мост стоимостью около 6 миллиардов рублей построят в Вологде к 2026 году, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников."Долгожданные новости по Некрасовскому мосту в Вологде. Администрация города завершила подготовку проектно-сметной документации. Общая стоимость проекта – 5,7 миллиарда рублей", - написал он в своем Telegram-канале в понедельник.Как уточнил Кувшинников, Некрасовский мост станет частью малого транспортного кольца, о строительстве которого он договорился с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.Пресс-служба правительства Вологодской области отмечает, что на строительство моста в региональный бюджет 2023-2025 годов предполагается дополнительно включить 1,8 миллиарда рублей. Впоследствии эти затраты планируется компенсировать за счет финансирования из федерального бюджета."В соответствии с областным бюджетом на строительство моста на 2023 год уже предусмотрены 2,6 миллиарда рублей, на 2024 год – 1,3 миллиарда рублей. Средства, которые по поручению губернатора будут заложены в областной бюджет дополнительно, составляют потребность, не обеспеченную финансированием", - поясняют региональные власти.Мост планируется построить в срок до 2026 года.
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экономика, владимир путин, вологда, вологодская область, россия
18:23 08.08.2022 (обновлено: 18:25 08.08.2022)
В Вологде к 2026 году построят новый мост
Губернатор Кувшинников: в Вологде к 2026 году построят новый мост