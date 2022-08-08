https://ria.ru/20220808/moskva-1808108919.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы - РИА Новости, 08.08.2022

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

В Москве в ближайшие часы и до вечера следующего дня ожидаются сильный ветер, гроза и кратковременный дождь, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:05

2022-08-08T17:05

2022-08-08T17:05

москва

общество

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Москве в ближайшие часы и до вечера следующего дня ожидаются сильный ветер, гроза и кратковременный дождь, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21 часа 8 августа до 21 часа 9 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, количество осадков до 14 миллиметров, при грозе порывы ветра 14-17 м/сек", - говорится в сообщении.В ведомстве рекомендовали москвичам парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Более того, при плохой погоде, управляя машиной, стоит снизить скорость и увеличить дистанцию. Также не следует оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20220807/moskva-1807837781.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, гидрометцентр, погода