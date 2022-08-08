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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы - РИА Новости, 08.08.2022
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы
В Москве в ближайшие часы и до вечера следующего дня ожидаются сильный ветер, гроза и кратковременный дождь, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:05
2022-08-08T17:05
2022-08-08T17:05
москва
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гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Москве в ближайшие часы и до вечера следующего дня ожидаются сильный ветер, гроза и кратковременный дождь, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21 часа 8 августа до 21 часа 9 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, количество осадков до 14 миллиметров, при грозе порывы ветра 14-17 м/сек", - говорится в сообщении.В ведомстве рекомендовали москвичам парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Более того, при плохой погоде, управляя машиной, стоит снизить скорость и увеличить дистанцию. Также не следует оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20220807/moskva-1807837781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, гидрометцентр, погода
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы
МЧС предупредило москвичей о грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду