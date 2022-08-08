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Депутат Госдумы заявил, что мошенники вымогают деньги от его имени - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/moshenniki-1808076661.html
Депутат Госдумы заявил, что мошенники вымогают деньги от его имени
Депутат Госдумы заявил, что мошенники вымогают деньги от его имени - РИА Новости, 08.08.2022
Депутат Госдумы заявил, что мошенники вымогают деньги от его имени
Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции на Украине, написал заявление в правоохранительные органы из-за... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:31
2022-08-08T15:31
специальная военная операция на украине
политика
госдума рф
единая россия
адам делимханов
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции на Украине, написал заявление в правоохранительные органы из-за злоумышленников, которые от его имени вымогали деньги якобы на поддержку СВО."Злоумышленники сообщают, что я якобы нахожусь на территории Донецкой Народной Республики, далее следует диалог, который заканчивается просьбой перевести определённую сумму денежных средств на нужды специальной военной операции. Прошу граждан, получивших такое сообщение,&nbsp;выходить напрямую на связь со мной, либо связаться с моими помощниками и сообщать о таких случаях", - передает слова Делимханова Telegram-канал фракции "Единая Россия".Политик уточнил, что мошенники от его имени звонят депутатам ГД, руководителям регионов и другим должностным лицам, используют разных операторов связи. Заявление в правоохранительные органы уже направлено, добавил он.
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политика, госдума рф, единая россия, адам делимханов, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:31 08.08.2022
 
Депутат Госдумы заявил, что мошенники вымогают деньги от его имени

Депутат Делимханов написал заявление на мошенников, вымогающих деньги от его имени

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Адам Делимханов
Депутат Государственной Думы Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Депутат Государственной Думы Адам Делимханов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции на Украине, написал заявление в правоохранительные органы из-за злоумышленников, которые от его имени вымогали деньги якобы на поддержку СВО.
"Злоумышленники сообщают, что я якобы нахожусь на территории Донецкой Народной Республики, далее следует диалог, который заканчивается просьбой перевести определённую сумму денежных средств на нужды специальной военной операции. Прошу граждан, получивших такое сообщение, выходить напрямую на связь со мной, либо связаться с моими помощниками и сообщать о таких случаях", - передает слова Делимханова Telegram-канал фракции "Единая Россия".
Политик уточнил, что мошенники от его имени звонят депутатам ГД, руководителям регионов и другим должностным лицам, используют разных операторов связи. Заявление в правоохранительные органы уже направлено, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаГосдума РФЕдиная РоссияАдам ДелимхановДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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