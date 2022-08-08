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В Молдавии планируют восстановить второй международный аэропорт в стране - РИА Новости, 08.08.2022
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Туризм
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В Молдавии планируют восстановить второй международный аэропорт в стране
В Молдавии планируют восстановить второй международный аэропорт в стране - РИА Новости, 08.08.2022
В Молдавии планируют восстановить второй международный аэропорт в стране
Министерство инфраструктуры Молдавии готовит проект восстановления международного аэропорта в городе Маркулешты, который находится на севере республики, заявил... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:01
2022-08-08T15:01
туризм
туризм
молдавия
кишинев
аэропорты
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КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Министерство инфраструктуры Молдавии готовит проект восстановления международного аэропорта в городе Маркулешты, который находится на севере республики, заявил вице-премьер и глава ведомства Андрей Спыну."Мы серьезно работаем над восстановлением объекта и в скором времени представим проект", — сказал чиновник на заседании кабмина.Спыну не уточнил, будет ли аэропорт использоваться для перелетов внутри страны или позволит снять нагрузку с единственного в республике международного хаба в Кишиневе.Аэропорт в городе Маркулешты был основан в 2004 году на базе воинской части. В 2018 году воздушная гавань была передана министерством обороны в ведение коллег, занимающихся экономикой и инфраструктурой.
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туризм, молдавия, кишинев, аэропорты, самолеты, новости - туризм
15:01 08.08.2022
 
В Молдавии планируют восстановить второй международный аэропорт в стране

Власти Молдавии планируют восстановить второй международный аэропорт в стране — Маркулешты

© Фото : аккаунт аэропорта Кишинёв на FacebookВ аэропорту Кишинёва
В аэропорту Кишинёва - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : аккаунт аэропорта Кишинёв на Facebook
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Министерство инфраструктуры Молдавии готовит проект восстановления международного аэропорта в городе Маркулешты, который находится на севере республики, заявил вице-премьер и глава ведомства Андрей Спыну.
"Мы серьезно работаем над восстановлением объекта и в скором времени представим проект", — сказал чиновник на заседании кабмина.
Спыну не уточнил, будет ли аэропорт использоваться для перелетов внутри страны или позволит снять нагрузку с единственного в республике международного хаба в Кишиневе.
Аэропорт в городе Маркулешты был основан в 2004 году на базе воинской части. В 2018 году воздушная гавань была передана министерством обороны в ведение коллег, занимающихся экономикой и инфраструктурой.
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