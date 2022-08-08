https://ria.ru/20220808/moldaviya-1807952188.html

В Молдавии планируют восстановить второй международный аэропорт в стране

В Молдавии планируют восстановить второй международный аэропорт в стране - РИА Новости, 08.08.2022

В Молдавии планируют восстановить второй международный аэропорт в стране

Министерство инфраструктуры Молдавии готовит проект восстановления международного аэропорта в городе Маркулешты, который находится на севере республики, заявил... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:01

2022-08-08T15:01

2022-08-08T15:01

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КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Министерство инфраструктуры Молдавии готовит проект восстановления международного аэропорта в городе Маркулешты, который находится на севере республики, заявил вице-премьер и глава ведомства Андрей Спыну."Мы серьезно работаем над восстановлением объекта и в скором времени представим проект", — сказал чиновник на заседании кабмина.Спыну не уточнил, будет ли аэропорт использоваться для перелетов внутри страны или позволит снять нагрузку с единственного в республике международного хаба в Кишиневе.Аэропорт в городе Маркулешты был основан в 2004 году на базе воинской части. В 2018 году воздушная гавань была передана министерством обороны в ведение коллег, занимающихся экономикой и инфраструктурой.

https://ria.ru/20200909/moldaviya-1576876920.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, молдавия, кишинев, аэропорты, самолеты, новости - туризм