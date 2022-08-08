https://ria.ru/20220808/modernizatsiya-1807996890.html

Медучреждениям Оренбуржья выделят более 30 млн рублей на модернизацию

Медучреждениям Оренбуржья выделят более 30 млн рублей на модернизацию - РИА Новости, 08.08.2022

Медучреждениям Оренбуржья выделят более 30 млн рублей на модернизацию

Более 30 миллионов рублей выделят из регионального бюджета медицинским учреждениям Оренбургской области на модернизацию материально-технической базы, сообщает... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:07

2022-08-08T12:07

2022-08-08T12:07

оренбургская область

медучреждения

здравоохранение

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Более 30 миллионов рублей выделят из регионального бюджета медицинским учреждениям Оренбургской области на модернизацию материально-технической базы, сообщает пресс-служба правительства региона.Так, Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн получит 20 миллионов рублей на закупку оборудования, областному дому ребенка выделено 12,9 миллиона рублей на капремонт фасада и кровли, что позволит подготовить учреждение к осенне-зимнему сезону."Планомерно модернизируем материально-техническую базу медицинских учреждений, закупаем новое оборудование и технику, проводим ремонты. В 2021 году капитально отремонтировали 168 объектов здравоохранения. В этом году планируем привести в порядок 103 медучреждения", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.По региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области" приобретено еще пять автомобилей для медицинских учреждений, их поставка ожидается в октябре. Также будут выделены средства на закупку оборудования в новые ФАПы и амбулатории.В текущем году в Оренбургской области появятся 29 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 7 амбулаторий. Полностью смонтировано 7 ФАПов в пяти районах, работы по монтажу остальных продолжаются. Новые объекты планируется ввести в эксплуатацию до октября.

https://ria.ru/20220808/podmoskove-1807992918.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

медучреждения, здравоохранение, денис паслер