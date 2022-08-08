https://ria.ru/20220808/mishustin-1807976901.html
Мишустин проводит встречу с министром экономического развития Решетниковым
Мишустин проводит встречу с министром экономического развития Решетниковым - РИА Новости, 08.08.2022
Мишустин проводит встречу с министром экономического развития Решетниковым
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:36
2022-08-08T11:36
2022-08-08T11:36
экономика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Михаил Мишустин проводит совещание с Максимом Решетниковым
LIVE: Михаил Мишустин проводит совещание с Максимом Решетниковым
2022-08-08T11:36
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, видео
Мишустин проводит встречу с министром экономического развития Решетниковым
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
2022-08-08T11:36
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PT1S
Мишустин проводит встречу с министром экономического развития Решетниковым
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.