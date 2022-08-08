https://ria.ru/20220808/minoborony-1808023793.html

Нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность из-за российских ударов

Нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность из-за российских ударов - РИА Новости, 08.08.2022

Нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность из-за российских ударов

Украинское неонацистское формирование "Кракен" лишилось боеспособности в результате ударов российских военных, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:22

2022-08-08T13:22

2022-08-08T16:57

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинское неонацистское формирование "Кракен" лишилось боеспособности в результате ударов российских военных, сообщило министерство обороны."На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование "Кракен", — говорится в сводке.Для восполнения потерь командиры "Кракена" пытаются заставить вступать в него жителей Харькова, но безуспешно, добавили в военном ведомстве.Российские военные постоянно наносят удары по местам дислокации "Кракена". Так, 31 июля сообщалось, что потери боевиков, скрывавшихся на территории механического техникума имени Морозова в Харькове, составили около 350 человек.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220808/vs-1808022929.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Нацбатальон "Кракен" лишился иностранных наемников и потерял боеспособность" Конашенков: "Нацбатальон "Кракен" лишился иностранных наемников и потерял боеспособность" 2022-08-08T13:22 true PT3M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф