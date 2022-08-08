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Нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность из-за российских ударов
Нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность из-за российских ударов - РИА Новости, 08.08.2022
Нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность из-за российских ударов
Украинское неонацистское формирование "Кракен" лишилось боеспособности в результате ударов российских военных, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:22
2022-08-08T13:22
2022-08-08T16:57
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украинское неонацистское формирование "Кракен" лишилось боеспособности в результате ударов российских военных, сообщило министерство обороны."На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников утратило боеспособность нацформирование "Кракен", — говорится в сводке.Для восполнения потерь командиры "Кракена" пытаются заставить вступать в него жителей Харькова, но безуспешно, добавили в военном ведомстве.Российские военные постоянно наносят удары по местам дислокации "Кракена". Так, 31 июля сообщалось, что потери боевиков, скрывавшихся на территории механического техникума имени Морозова в Харькове, составили около 350 человек.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220808/vs-1808022929.html
РИА Новости
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Конашенков: "Нацбатальон "Кракен" лишился иностранных наемников и потерял боеспособность"
Конашенков: "Нацбатальон "Кракен" лишился иностранных наемников и потерял боеспособность"
2022-08-08T13:22
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
13:22 08.08.2022 (обновлено: 16:57 08.08.2022)
Нацбатальон "Кракен" утратил боеспособность из-за российских ударов
Минобороны России сообщило, что нацбат "Кракен" утратил боеспособность из-за ударов ВКС