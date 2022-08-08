https://ria.ru/20220808/mariupol-1807450072.html

RT Россия покажет фильм "Мариуполь. Русский город" на большом экране

RT Россия покажет фильм "Мариуполь. Русский город" на большом экране - РИА Новости, 08.08.2022

RT Россия покажет фильм "Мариуполь. Русский город" на большом экране

Телекомпания "RT Россия" проведет официальную кинотеатральную премьеру документального фильма "Мариуполь. Русский город", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T07:15

2022-08-08T07:15

2022-08-08T10:23

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Телекомпания "RT Россия" проведет официальную кинотеатральную премьеру документального фильма "Мариуполь. Русский город", сообщает пресс-служба. Закрытый показ пройдет в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" .Картина посвящена освобождению Мариуполя российской армией и войсками Донецкой Народной Республики. Съемки длились два месяца и затронули все ключевые события, происходившие во время битвы за главный промышленный город Донбасса, уточняется в пресс-релизе. "Съемочная группа работала на передовой вместе с военнослужащими, принимала участие в боях за город в качестве кинохроникеров", — рассказали в пресс-службе. В фильме нет авторского текста или ведущего в кадре. Вместо них — интервью с жителями Мариуполя, российскими военными и бойцами Народной милиции ДНР.

https://ria.ru/20220803/britaniya-1806963388.html

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Елена Громова

новости культуры, телеканал rt, мариуполь, кино и сериалы, донецкая народная республика, россия, донбасс