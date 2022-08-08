https://ria.ru/20220808/magate-1808162915.html

ООН надеется, что МАГАТЭ сможет направить инспектора на Запорожскую АЭС

ООН надеется, что МАГАТЭ сможет направить инспектора на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.08.2022

ООН надеется, что МАГАТЭ сможет направить инспектора на Запорожскую АЭС

ООН надеется, что инспекторы МАГАТЭ вскоре смогут посетить Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:54

2022-08-08T19:54

2022-08-08T20:02

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ООН, 8 авг – РИА Новости. ООН надеется, что инспекторы МАГАТЭ вскоре смогут посетить Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы очень надеемся, что МАГАТЭ сможет послать инспекторов, чтобы посмотреть, что там происходит", - сказал ДюжаррикПо его словам, "мнение о том, что ООН выступала против поездки МАГАТЭ в Запорожье, смехотворно". "Генсек работал тесно с МАГАТЭ и поддерживал их, как только мог", - добавил он.По словам Дюжаррика, генсек ООН "выразил надежду, что доступ будет получен скоро".

https://ria.ru/20220808/ssha-1808127051.html

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в мире, оон, магатэ, запорожье