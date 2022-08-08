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ООН надеется, что МАГАТЭ сможет направить инспектора на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/magate-1808162915.html
ООН надеется, что МАГАТЭ сможет направить инспектора на Запорожскую АЭС
ООН надеется, что МАГАТЭ сможет направить инспектора на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.08.2022
ООН надеется, что МАГАТЭ сможет направить инспектора на Запорожскую АЭС
ООН надеется, что инспекторы МАГАТЭ вскоре смогут посетить Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:54
2022-08-08T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
оон
магатэ
запорожье
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ООН, 8 авг – РИА Новости. ООН надеется, что инспекторы МАГАТЭ вскоре смогут посетить Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы очень надеемся, что МАГАТЭ сможет послать инспекторов, чтобы посмотреть, что там происходит", - сказал ДюжаррикПо его словам, "мнение о том, что ООН выступала против поездки МАГАТЭ в Запорожье, смехотворно". "Генсек работал тесно с МАГАТЭ и поддерживал их, как только мог", - добавил он.По словам Дюжаррика, генсек ООН "выразил надежду, что доступ будет получен скоро".
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в мире, оон, магатэ, запорожье
19:54 08.08.2022 (обновлено: 20:02 08.08.2022)
 
ООН надеется, что МАГАТЭ сможет направить инспектора на Запорожскую АЭС

Дюжаррик: в ООН рассчитывают, что МАГАТЭ направит инспектора на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 авг – РИА Новости. ООН надеется, что инспекторы МАГАТЭ вскоре смогут посетить Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы очень надеемся, что МАГАТЭ сможет послать инспекторов, чтобы посмотреть, что там происходит", - сказал Дюжаррик
По его словам, "мнение о том, что ООН выступала против поездки МАГАТЭ в Запорожье, смехотворно". "Генсек работал тесно с МАГАТЭ и поддерживал их, как только мог", - добавил он.
По словам Дюжаррика, генсек ООН "выразил надежду, что доступ будет получен скоро".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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