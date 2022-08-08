https://ria.ru/20220808/magate-1808162915.html
ООН надеется, что МАГАТЭ сможет направить инспектора на Запорожскую АЭС
ООН надеется, что МАГАТЭ сможет направить инспектора на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.08.2022
ООН надеется, что МАГАТЭ сможет направить инспектора на Запорожскую АЭС
ООН надеется, что инспекторы МАГАТЭ вскоре смогут посетить Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:54
2022-08-08T19:54
2022-08-08T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
оон
магатэ
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789528818_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_15ecdb13c88d5fbe6f9f0bab6bbd6fb9.jpg
ООН, 8 авг – РИА Новости. ООН надеется, что инспекторы МАГАТЭ вскоре смогут посетить Запорожскую АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы очень надеемся, что МАГАТЭ сможет послать инспекторов, чтобы посмотреть, что там происходит", - сказал ДюжаррикПо его словам, "мнение о том, что ООН выступала против поездки МАГАТЭ в Запорожье, смехотворно". "Генсек работал тесно с МАГАТЭ и поддерживал их, как только мог", - добавил он.По словам Дюжаррика, генсек ООН "выразил надежду, что доступ будет получен скоро".
https://ria.ru/20220808/ssha-1808127051.html
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789528818_186:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_052c6d901ac94d2677deceaed4d35211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, магатэ, запорожье
19:54 08.08.2022 (обновлено: 20:02 08.08.2022)
ООН надеется, что МАГАТЭ сможет направить инспектора на Запорожскую АЭС
Дюжаррик: в ООН рассчитывают, что МАГАТЭ направит инспектора на Запорожскую АЭС