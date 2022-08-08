10:17 08.08.2022 (обновлено: 10:33 08.08.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 53 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 53 человека и четыре БТР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек личного состава и четыре бронетранспортера.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 53 человек личного состава; 4 бронетранспортера; 7 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В Народной милиции ЛНР также сообщили, что 7 августа более 5 гектаров территории было очищено от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Смоляниново и Шипиловка.
В воскресенье Народная милиция ЛНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли до 45 человек личного состава и девять бронетранспортеров.