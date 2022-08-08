https://ria.ru/20220808/kriminal-1807603577.html

"Закон перед такими бессилен": что сделал с врачом сталкер из Оренбурга

"Закон перед такими бессилен": что сделал с врачом сталкер из Оренбурга - РИА Новости, 08.08.2022

"Закон перед такими бессилен": что сделал с врачом сталкер из Оренбурга

Тихий, нелюдимый и замкнутый — так отзываются соседи о 28-летнем Денисе Т., задержанном по подозрению в убийстве оренбургского врача Елены Федоровой. Он... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:00

2022-08-08T08:00

2022-08-08T08:04

александр бастрыкин

оренбург

россия

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Тихий, нелюдимый и замкнутый — так отзываются соседи о 28-летнем Денисе Т., задержанном по подозрению в убийстве оренбургского врача Елены Федоровой. Он наблюдал за девушкой несколько дней, тщательно изучая ее маршрут. О том, почему сталкер может избежать тюремного срока, — в материале РИА Новости.Перспективный медикУтром второго августа участковый врач поликлиники № 3 Елена Федорова обходила пациентов. Около 15:00 она зашла в третий подъезд дома № 8 на Волгоградской. Вскоре оттуда выбежал молодой человек в черной одежде, медицинской маске, кепке и темных очках. На одежде была кровь.Медика с несколькими десятками ножевых ранений обнаружили жители дома. Жестокая расправа всколыхнула весь город. На поиски преступника бросили усиленную следственно-оперативную группу.В медицину Елена пошла по стопам матери — известного в городе детского психиатра и нарколога. Отец служил в системе исполнения наказаний. Окончив в 2020-м академию, девушка устроилась в поликлинику."Она была доброй, безотказной и жизнерадостной, — рассказывает пациентка Ольга Юмаева. — Консультировала даже в нерабочее время. Я, например, наблюдалась после пересадки печени. До Лены мало кто из врачей мог оказывать квалифицированную помощь, поскольку в нашем городе трансплантология не очень развита. Но ей я доверяла на все сто процентов".В прошлом году Елена вышла замуж за любимого человека, с которым встречалась около десяти лет.Ее похоронили в четверг, 4 августа. В последний путь провожали родные, коллеги, пациенты и те, кто узнал о трагедии из новостей. Ей было всего 25.Нелюдимый "качок"Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. Подозреваемого установили спустя сутки с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 28-летний Денис Т., живущий вместе с родителями в километре от места преступления, на улице Сергея Лазо.О причинах расправы официально пока не сообщают, ограничиваясь сухой формулировкой "из личной неприязни". Судя по опубликованным в Сети видеозаписям, преступление было спланированным. Молодой человек преследовал Елену не один день. При этом с ней не был знаком.На кадрах, снятых по другому адресу незадолго до гибели, видно, как девушка звонит в домофон, а в кустах неподалеку от подъезда прячется мужчина в черной одежде, темных очках и кепке. Когда она заходит внутрь, незнакомец спешит за ней, но не успевает — дверь захлопывается буквально у него перед носом. В ожидании он продолжает бродить по двору.По словам соседей Дениса, с которыми пообщались местные журналисты, он тихий, замкнутый и необщительный. Ни с кем не здоровается. По данным СК, у молодого человека проблемы с психикой.Впрочем, от людей совсем не отгораживался. "Он много лет посещал местный фитнес-центр, — говорит один из клиентов спортзала Дмитрий. — Всегда занимался в компании ребят, ничем особенным не выделялся. Довольно много приседал с тяжелыми весами, спокойно жал 100-килограммовую штангу от груди. Хотя внешне по нему не скажешь".В пятницу, 5 августа, предъявили обвинение, а Дзержинский районный суд Оренбурга отправил подозреваемого на ближайшие два месяца в СИЗО."Нужен строгий надзор"Случай в Оренбурге далеко не единственный. При этом механизма, способного привлечь так называемых сталкеров к ответственности до преступления в России до сих пор нет. Сотрудники полиции отмечают: максимум, что можно сделать, — это "пригласить" человека на профилактическую беседу и передать информацию о нем участковому. Не факт, что поможет.Психологи же считают, что такие люди должны наблюдаться у специалиста."Но проблема в том, что у нас, по сути, нет надлежащего надзора, — объясняет врач-психотерапевт Георгий Амусин. — Дело в том, что после развала Советского Союза психиатрию как науку загнобили, заявив, что ее использовали против населения в идеологических целях".По словам Амусина, раньше человек с психическими отклонениями регулярно посещал врача. Общение было не формальным, а доверительным. Соответственно, медик легко контролировал прием препаратов и отслеживал все изменения. Если же пациент пропускал беседу, к нему сразу выезжала психиатрическая бригада."Сейчас, например, даже в городе-миллионнике всего две таких бригады и за каждым больным приехать просто нереально, — добавляет специалист. — В итоге изменения в поведении того или иного пациента часто не замечают, что очень опасно и может привести к трагическим последствиям".В ближайшее время оренбургского сталкера направят на судебно-психиатрическую экспертизу. Если установят, что молодой человек действительно болен, максимум, что ему грозит, — принудительное лечение.

https://ria.ru/20220313/ischeznovenie-1777663560.html

https://ria.ru/20220211/ubiystvo-1772077940.html

https://ria.ru/20220127/ubiystvo-1769646477.html

оренбург

россия

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

александр бастрыкин, оренбург, россия