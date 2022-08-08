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Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года - РИА Новости, 11.08.2022
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Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года
Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года - РИА Новости, 11.08.2022
Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года
Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-08T11:01
2022-08-11T13:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы
общество
благотворительность
домашние животные
бездомные животные
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."С 2010 года из столичных приютов в новый дом уехали более шести тысяч кошек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Москве о бездомных животных заботятся в 13 городских приютах. В них созданы все необходимые условия, чтобы они чувствовали себя в комфорте и безопасности, дожидаясь хозяев, которые подарят им новый дом.
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москва, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы, общество, благотворительность, домашние животные, бездомные животные, кошки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы, Общество, Благотворительность, домашние животные, бездомные животные, кошки
11:01 08.08.2022 (обновлено: 13:10 11.08.2022)
 

Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года

© РИА Новости / Владимир ПесняКошка из приюта
Кошка из приюта - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"С 2010 года из столичных приютов в новый дом уехали более шести тысяч кошек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве о бездомных животных заботятся в 13 городских приютах. В них созданы все необходимые условия, чтобы они чувствовали себя в комфорте и безопасности, дожидаясь хозяев, которые подарят им новый дом.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДепартамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. МосквыДепартамент жилищно-коммунального хозяйства МосквыОбществоБлаготворительностьдомашние животныебездомные животныекошки
 
 
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