https://ria.ru/20220808/koshki-1808851094.html

Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года

Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года - РИА Новости, 11.08.2022

Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года

Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-08T11:01

2022-08-08T11:01

2022-08-11T13:10

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."С 2010 года из столичных приютов в новый дом уехали более шести тысяч кошек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Москве о бездомных животных заботятся в 13 городских приютах. В них созданы все необходимые условия, чтобы они чувствовали себя в комфорте и безопасности, дожидаясь хозяев, которые подарят им новый дом.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы, общество, благотворительность, домашние животные, бездомные животные, кошки