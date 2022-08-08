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Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года
Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года - РИА Новости, 11.08.2022
Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года
Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-08T11:01
2022-08-08T11:01
2022-08-11T13:10
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департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы
департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Более шести тысяч кошек уехали в новый дом из приютов Москвы с 2010 года, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."С 2010 года из столичных приютов в новый дом уехали более шести тысяч кошек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Москве о бездомных животных заботятся в 13 городских приютах. В них созданы все необходимые условия, чтобы они чувствовали себя в комфорте и безопасности, дожидаясь хозяев, которые подарят им новый дом.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, департамент жилищно-коммунального хозяйства москвы, общество, благотворительность, домашние животные, бездомные животные, кошки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы, Общество, Благотворительность, домашние животные, бездомные животные, кошки