https://ria.ru/20220808/kontrol-1808171952.html

Пентагон: Китай не будет пытаться силой вернуть контроль над Тайванем

Пентагон: Китай не будет пытаться силой вернуть контроль над Тайванем - РИА Новости, 08.08.2022

Пентагон: Китай не будет пытаться силой вернуть контроль над Тайванем

Пентагон не считает, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем, заявил замглавы американского военного ведомства Колин Каль. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:32

2022-08-08T20:32

2022-08-08T20:32

в мире

цены на нефть

нэнси пелоси

уильям бернс

си цзиньпин

тайвань

китай

сша

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Пентагон не считает, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем, заявил замглавы американского военного ведомства Колин Каль.Каль отметил, что США привержены позиции о том, что статус-кво относительно Тайваня не должен пытаться менять ни Пекин, ни Тайбэй. Замглавы Пентагона подчеркнул, что кризис в связи с визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси искусственно создан Пекином. "Ничего в этом визите не меняет политику США в отношении Китая", - сказал он."Реакция Китая была необязательной", - добавил Каль."КНР пытается принудить Тайвань и международное сообщество. Это не сработает", - добавил он.Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вопрос не в том, решит ли Китай использовать силу в отношении Тайваня, "а в том, как и когда они это сделают".Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220808/ucheniya-1808118727.html

тайвань

китай

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, нэнси пелоси, уильям бернс, си цзиньпин, тайвань, китай, сша, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)