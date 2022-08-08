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Пентагон: Китай не будет пытаться силой вернуть контроль над Тайванем - РИА Новости, 08.08.2022
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Пентагон: Китай не будет пытаться силой вернуть контроль над Тайванем
Пентагон: Китай не будет пытаться силой вернуть контроль над Тайванем - РИА Новости, 08.08.2022
Пентагон: Китай не будет пытаться силой вернуть контроль над Тайванем
Пентагон не считает, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем, заявил замглавы американского военного ведомства Колин Каль. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:32
2022-08-08T20:32
в мире
цены на нефть
нэнси пелоси
уильям бернс
си цзиньпин
тайвань
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Пентагон не считает, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем, заявил замглавы американского военного ведомства Колин Каль.Каль отметил, что США привержены позиции о том, что статус-кво относительно Тайваня не должен пытаться менять ни Пекин, ни Тайбэй. Замглавы Пентагона подчеркнул, что кризис в связи с визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси искусственно создан Пекином. "Ничего в этом визите не меняет политику США в отношении Китая", - сказал он."Реакция Китая была необязательной", - добавил Каль."КНР пытается принудить Тайвань и международное сообщество. Это не сработает", - добавил он.Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вопрос не в том, решит ли Китай использовать силу в отношении Тайваня, "а в том, как и когда они это сделают".Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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в мире, цены на нефть, нэнси пелоси, уильям бернс, си цзиньпин, тайвань, китай, сша, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
20:32 08.08.2022
 
Пентагон: Китай не будет пытаться силой вернуть контроль над Тайванем

Пентагон не считает, что Китай попытается силой вернуть контроль над Тайванем

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Пентагон не считает, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем, заявил замглавы американского военного ведомства Колин Каль.
"Нет", - ответил Каль на вопрос о том, ждут ли США в ближайшие годы попыток силового возвращения Тайваня под контроль со стороны Китая.
Каль отметил, что США привержены позиции о том, что статус-кво относительно Тайваня не должен пытаться менять ни Пекин, ни Тайбэй. Замглавы Пентагона подчеркнул, что кризис в связи с визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси искусственно создан Пекином. "Ничего в этом визите не меняет политику США в отношении Китая", - сказал он.
"Реакция Китая была необязательной", - добавил Каль.
"КНР пытается принудить Тайвань и международное сообщество. Это не сработает", - добавил он.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вопрос не в том, решит ли Китай использовать силу в отношении Тайваня, "а в том, как и когда они это сделают".
Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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В миреЦены на нефтьНэнси ПелосиУильям БернсСи ЦзиньпинТайваньКитайСШАМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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