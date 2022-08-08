https://ria.ru/20220808/konkurs-1807955087.html

Конкурс имени Стенина-2022 объявил победителя онлайн-голосования

Конкурс имени Стенина-2022 объявил победителя онлайн-голосования - РИА Новости, 08.08.2022

Конкурс имени Стенина-2022 объявил победителя онлайн-голосования

Пользователи Интернет выбрали победную, по их мнению, работу из вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года. Ею стала одиночная фотография... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:00

2022-08-08T11:00

2022-08-08T11:31

новости агентства

россия

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

фотография

культура

новости культуры

андрей стенин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807952644_0:311:1000:874_1920x0_80_0_0_9909910c574c4bd8757d0ecb5b884d08.jpg

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Пользователи Интернет выбрали победную, по их мнению, работу из вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года. Ею стала одиночная фотография "Вечнозеленая улыбка" в номинации "Портрет. Герой нашего времени" фотожурналиста из Индии Шибашиша Сахи. Автор фотографии так описывает историю съемки: "Фотография снята в деревушке Западной Бенгалии во время празднования Бенгальского Нового года, когда люди по традиции раскрашивают свои лица в разные цвета. Одна пожилая женщина настолько засмущалась при появлении фотографа, что прикрыла свое лицо павлиньим пером, за которым просматривается ее добрая улыбка".Работа стала победителем голосования, опередив в тройке лидеров работы из Бангладеш и России.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии",журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20220806/stenin-1806414348.html

https://ria.ru/20220729/fotografiya-1805619463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография, новости культуры, андрей стенин