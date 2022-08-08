11:00 08.08.2022 (обновлено: 11:31 08.08.2022)
Конкурс имени Стенина-2022 объявил победителя онлайн-голосования
© Фото : Шибашиш СахаОдиночная фотография "Вечнозеленая улыбка", победившая в номинации "Портрет. Герой нашего времени"
© Фото : Шибашиш Саха
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Пользователи Интернет выбрали победную, по их мнению, работу из вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года. Ею стала одиночная фотография "Вечнозеленая улыбка" в номинации "Портрет. Герой нашего времени" фотожурналиста из Индии Шибашиша Сахи. Автор фотографии так описывает историю съемки: "Фотография снята в деревушке Западной Бенгалии во время празднования Бенгальского Нового года, когда люди по традиции раскрашивают свои лица в разные цвета. Одна пожилая женщина настолько засмущалась при появлении фотографа, что прикрыла свое лицо павлиньим пером, за которым просматривается ее добрая улыбка".
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Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии",журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.