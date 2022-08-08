https://ria.ru/20220808/komissiya-1808154126.html
Банки смогут приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы
Банки смогут приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы - РИА Новости, 08.08.2022
Банки смогут приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы
Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательств по облигациям,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:24
2022-08-08T19:24
2022-08-08T20:03
экономика
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Российские банки, чьи активы в иностранной валюте за границей оказались заморожены после введения санкций, смогут приостановить выполнение обязательств в этой валюте до отмены ограничительных мер. Отмечается, что перечисление и выдача средств также могут быть заморожены.Кроме того, Банк России получил право устанавливать попавшим под санкции банкам максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте.Центробанк также сможет определять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от эмитента валюты. При этом уточняется, что суммы надбавок также будут различаться в зависимости от наличия у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения обязательств.Согласно указу, попавшие под санкции компании могут открывать специальные счета типа "Д" для исполнения обязательства перед нерезидентами по еврооблигациям.В конце июля издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае прекращения торгов этими валютам на Московской бирже. Это может произойти, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ).
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экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
19:24 08.08.2022 (обновлено: 20:03 08.08.2022)
Банки смогут приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы
Путин разрешил банкам остановить операции в валюте стран, заморозивших их активы
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Российские банки, чьи активы в иностранной валюте за границей оказались заморожены после введения санкций, смогут приостановить выполнение обязательств в этой валюте до отмены ограничительных мер. Отмечается, что перечисление и выдача средств также могут быть заморожены.
Кроме того, Банк России получил право устанавливать попавшим под санкции банкам максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте.
Центробанк также сможет определять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от эмитента валюты.
"Надбавки в отношении кредитов и займов юридическим лицам в иностранной валюте <...> планируется дифференцировать в зависимости от эмитента валюты (дружественные или недружественные страны)", — говорится в заявлении регулятора.
При этом уточняется, что суммы надбавок также будут различаться в зависимости от наличия у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения обязательств.
Согласно указу, попавшие под санкции компании могут открывать специальные счета типа "Д" для исполнения обязательства перед нерезидентами по еврооблигациям.
В конце июля издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае прекращения торгов этими валютам на Московской бирже. Это может произойти, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ).