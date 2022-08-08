https://ria.ru/20220808/komissiya-1808154126.html

Банки смогут приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы

Банки смогут приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы - РИА Новости, 08.08.2022

Банки смогут приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы

Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательств по облигациям,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:24

2022-08-08T19:24

2022-08-08T20:03

экономика

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Российские банки, чьи активы в иностранной валюте за границей оказались заморожены после введения санкций, смогут приостановить выполнение обязательств в этой валюте до отмены ограничительных мер. Отмечается, что перечисление и выдача средств также могут быть заморожены.Кроме того, Банк России получил право устанавливать попавшим под санкции банкам максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте.Центробанк также сможет определять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от эмитента валюты. При этом уточняется, что суммы надбавок также будут различаться в зависимости от наличия у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения обязательств.Согласно указу, попавшие под санкции компании могут открывать специальные счета типа "Д" для исполнения обязательства перед нерезидентами по еврооблигациям.В конце июля издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара и евро в случае прекращения торгов этими валютам на Московской бирже. Это может произойти, если под санкции попадет Национальный клиринговый центр (НКЦ).

https://ria.ru/20220806/banki-1807610670.html

https://ria.ru/20220801/valyuta-1806371060.html

https://ria.ru/20220804/tsentrobank-1807184927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин