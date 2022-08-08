https://ria.ru/20220808/komissiya-1808046600.html
Миронов предложил ЦБ отменить комиссию за эквайринг для ряда товаров
Миронов предложил ЦБ отменить комиссию за эквайринг для ряда товаров - РИА Новости, 08.08.2022
Миронов предложил ЦБ отменить комиссию за эквайринг для ряда товаров
Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил письмо главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:19
2022-08-08T14:19
2022-08-08T14:19
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил письмо главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением отменить плату за эквайринг при продаже товаров народного потребления, сообщает пресс-служба лидера СРЗП.В письме отмечается, что 18 марта совет директоров Центробанка принял решение об ограничении размеров эквайринга для ряда товаров. "Это была очень правильная и своевременная мера. В частности, было установлено ограничение банковской комиссии в размере 1% до 31 августа 2022 года, но оно действует лишь в отношении отдельных социально значимых товаров", – считает Миронов.Он напоминает, что это решение охватывало торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарств. Кроме того, эти нормы затронули компании, оказывающие услуги связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров."Ограничения предельных размеров банковской комиссии являются эффективным механизмом поддержки граждан и предпринимателей в период беспрецедентного санкционного давления на Российскую Федерацию", – полагает Миронов."Считаю, что эту меру поддержки необходимо сделать бессрочной. В связи с этим я обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с предложением отменить взимание платы за банковский эквайринг при продаже всех товаров народного потребления, куда включаются наиболее важные для наших граждан продовольственные и непродовольственные товары", – пояснил лидер СРЗП.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина
Миронов предложил ЦБ отменить комиссию за эквайринг для ряда товаров
Миронов предложил ЦБ отменить плату за эквайринг при продаже товаров народного потребления
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил
письмо главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением отменить плату за эквайринг при продаже товаров народного потребления, сообщает пресс-служба лидера СРЗП.
В письме отмечается, что 18 марта совет директоров Центробанка принял решение об ограничении размеров эквайринга для ряда товаров. "Это была очень правильная и своевременная мера. В частности, было установлено ограничение банковской комиссии в размере 1% до 31 августа 2022 года, но оно действует лишь в отношении отдельных социально значимых товаров", – считает Миронов.
Он напоминает, что это решение охватывало торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарств. Кроме того, эти нормы затронули компании, оказывающие услуги связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров.
"Ограничения предельных размеров банковской комиссии являются эффективным механизмом поддержки граждан и предпринимателей в период беспрецедентного санкционного давления на Российскую Федерацию", – полагает Миронов.
"Считаю, что эту меру поддержки необходимо сделать бессрочной. В связи с этим я обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной
с предложением отменить взимание платы за банковский эквайринг при продаже всех товаров народного потребления, куда включаются наиболее важные для наших граждан продовольственные и непродовольственные товары", – пояснил лидер СРЗП.