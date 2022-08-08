Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил ЦБ отменить комиссию за эквайринг для ряда товаров - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/komissiya-1808046600.html
Миронов предложил ЦБ отменить комиссию за эквайринг для ряда товаров
Миронов предложил ЦБ отменить комиссию за эквайринг для ряда товаров - РИА Новости, 08.08.2022
Миронов предложил ЦБ отменить комиссию за эквайринг для ряда товаров
Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил письмо главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:19
2022-08-08T14:19
экономика
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151941/06/1519410677_0:105:3270:1944_1920x0_80_0_0_65fb896e32edb634b94c75ab16c663da.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил письмо главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением отменить плату за эквайринг при продаже товаров народного потребления, сообщает пресс-служба лидера СРЗП.В письме отмечается, что 18 марта совет директоров Центробанка принял решение об ограничении размеров эквайринга для ряда товаров. "Это была очень правильная и своевременная мера. В частности, было установлено ограничение банковской комиссии в размере 1% до 31 августа 2022 года, но оно действует лишь в отношении отдельных социально значимых товаров", – считает Миронов.Он напоминает, что это решение охватывало торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарств. Кроме того, эти нормы затронули компании, оказывающие услуги связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров."Ограничения предельных размеров банковской комиссии являются эффективным механизмом поддержки граждан и предпринимателей в период беспрецедентного санкционного давления на Российскую Федерацию", – полагает Миронов."Считаю, что эту меру поддержки необходимо сделать бессрочной. В связи с этим я обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с предложением отменить взимание платы за банковский эквайринг при продаже всех товаров народного потребления, куда включаются наиболее важные для наших граждан продовольственные и непродовольственные товары", – пояснил лидер СРЗП.
https://ria.ru/20220804/nalog-1807225358.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151941/06/1519410677_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_ce1c1925f34dff12df8a54cd2bcf0df2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина
14:19 08.08.2022
 
Миронов предложил ЦБ отменить комиссию за эквайринг для ряда товаров

Миронов предложил ЦБ отменить плату за эквайринг при продаже товаров народного потребления

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТерминал оплаты банковскими картами и денежные купюры.
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил письмо главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением отменить плату за эквайринг при продаже товаров народного потребления, сообщает пресс-служба лидера СРЗП.
В письме отмечается, что 18 марта совет директоров Центробанка принял решение об ограничении размеров эквайринга для ряда товаров. "Это была очень правильная и своевременная мера. В частности, было установлено ограничение банковской комиссии в размере 1% до 31 августа 2022 года, но оно действует лишь в отношении отдельных социально значимых товаров", – считает Миронов.
Он напоминает, что это решение охватывало торговые предприятия, которые занимаются розничной продажей продуктов питания, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарств. Кроме того, эти нормы затронули компании, оказывающие услуги связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров.
"Ограничения предельных размеров банковской комиссии являются эффективным механизмом поддержки граждан и предпринимателей в период беспрецедентного санкционного давления на Российскую Федерацию", – полагает Миронов.
"Считаю, что эту меру поддержки необходимо сделать бессрочной. В связи с этим я обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с предложением отменить взимание платы за банковский эквайринг при продаже всех товаров народного потребления, куда включаются наиболее важные для наших граждан продовольственные и непродовольственные товары", – пояснил лидер СРЗП.
Банкноты - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 14:15
Миронов призвал увеличить отчисления в бюджеты промышленных городов
 
ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала