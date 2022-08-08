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Жители МО получили 145 миллионов рублей кешбэка за оплату ЖКУ
Жители МО получили 145 миллионов рублей кешбэка за оплату ЖКУ - РИА Новости, 08.08.2022
Жители МО получили 145 миллионов рублей кешбэка за оплату ЖКУ
Более 450 тысяч жителей Московской области уже приняли участие в акции по коммунальному кешбэку, по данным министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:08
2022-08-08T19:08
2022-08-08T19:08
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более 450 тысяч жителей Московской области уже приняли участие в акции по коммунальному кешбэку, по данным министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. В сумме они получили около 145 миллионов рублей кешбэка, сообщил телеканал "360".Чтобы получать кешбэк ежемесячно, нужно вовремя оплачивать счета картой "Мир" через личный кабинет МосОблЕИРЦ (на сайте или в мобильном приложении). Карта "Мир" должна быть зарегистрирована в программе лояльности. Подтвердить свое согласие на участие в акции можно в личном кабинете или на сайте. Кешбэк зачислится в течение пяти-семи рабочих дней после оплаты коммунальных услуг.Акция действует до 31 декабря 2022 года. Ознакомиться с ее условиями можно на сайте МосОблЕИРЦ.
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