https://ria.ru/20220808/junespencer-1808125779.html

Британская актриса Джун Спенсер вышла на пенсию в 103 года

Британская актриса Джун Спенсер вышла на пенсию в 103 года - РИА Новости, 08.08.2022

Британская актриса Джун Спенсер вышла на пенсию в 103 года

Британская актриса Джун Спенсер, которая фактически без перерыва принимала участие в самой продолжительной в мире многосерийной радиопостановке "Арчеры",... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:04

2022-08-08T18:04

2022-08-08T18:04

культура

би-би-си

суррей

великобритания

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808125680_0:6:965:549_1920x0_80_0_0_9d836f307ff36918bda06807fe05bb81.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Британская актриса Джун Спенсер, которая фактически без перерыва принимала участие в самой продолжительной в мире многосерийной радиопостановке "Арчеры", покидает проект в возрасте 103 лет, сообщает газета Telegraph.Сериал "Арчеры" появился в эфире британского радио 1 января 1951 года. К настоящему времени о приключениях жителей вымышленного местечка Эмбридж снято более 19,3 тысячи эпизодов. Это шоу считается самым популярным среди неновостных программ радио Би-би-си.Спенсер с первых выпусков играла в "Арчерах" роль старейшины-матриарха Пегги Вулли (урожденной Арчер). Несколько лет на рубеже 50-60-х годов ее заменяла другая актриса."Я пыталась уйти на пенсию по крайней мере год. Они (продюсеры) не хотели терять персонажа. Каждый раз, когда я пыталась остановиться, они давали мне новые эпизоды", — рассказала изданию актриса, проживающая в доме престарелых в графстве Суррей.Последний выпуск "Арчеров" с участием актрисы появился в эфире 31 июля.

https://ria.ru/20220722/kino-1804038251.html

суррей

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

би-би-си, суррей, великобритания, кино и сериалы