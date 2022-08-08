https://ria.ru/20220808/junespencer-1808125779.html
Британская актриса Джун Спенсер вышла на пенсию в 103 года
Британская актриса Джун Спенсер вышла на пенсию в 103 года - РИА Новости, 08.08.2022
Британская актриса Джун Спенсер вышла на пенсию в 103 года
Британская актриса Джун Спенсер, которая фактически без перерыва принимала участие в самой продолжительной в мире многосерийной радиопостановке "Арчеры",... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:04
2022-08-08T18:04
2022-08-08T18:04
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Британская актриса Джун Спенсер, которая фактически без перерыва принимала участие в самой продолжительной в мире многосерийной радиопостановке "Арчеры", покидает проект в возрасте 103 лет, сообщает газета Telegraph.Сериал "Арчеры" появился в эфире британского радио 1 января 1951 года. К настоящему времени о приключениях жителей вымышленного местечка Эмбридж снято более 19,3 тысячи эпизодов. Это шоу считается самым популярным среди неновостных программ радио Би-би-си.Спенсер с первых выпусков играла в "Арчерах" роль старейшины-матриарха Пегги Вулли (урожденной Арчер). Несколько лет на рубеже 50-60-х годов ее заменяла другая актриса."Я пыталась уйти на пенсию по крайней мере год. Они (продюсеры) не хотели терять персонажа. Каждый раз, когда я пыталась остановиться, они давали мне новые эпизоды", — рассказала изданию актриса, проживающая в доме престарелых в графстве Суррей.Последний выпуск "Арчеров" с участием актрисы появился в эфире 31 июля.
https://ria.ru/20220722/kino-1804038251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
би-би-си, суррей, великобритания, кино и сериалы
Британская актриса Джун Спенсер вышла на пенсию в 103 года
Британская актриса Джун Спенсер покидает радиошоу "Арчеры", в котором играла более 70 лет
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Британская актриса Джун Спенсер, которая фактически без перерыва принимала участие в самой продолжительной в мире многосерийной радиопостановке "Арчеры", покидает проект в возрасте 103 лет, сообщает газета Telegraph.
Сериал "Арчеры" появился в эфире британского радио 1 января 1951 года. К настоящему времени о приключениях жителей вымышленного местечка Эмбридж снято более 19,3 тысячи эпизодов. Это шоу считается самым популярным среди неновостных программ радио Би-би-си.
Спенсер с первых выпусков играла в "Арчерах" роль старейшины-матриарха Пегги Вулли (урожденной Арчер). Несколько лет на рубеже 50-60-х годов ее заменяла другая актриса.
"Я пыталась уйти на пенсию по крайней мере год. Они (продюсеры) не хотели терять персонажа. Каждый раз, когда я пыталась остановиться, они давали мне новые эпизоды", — рассказала изданию актриса, проживающая в доме престарелых в графстве Суррей.
Последний выпуск "Арчеров" с участием актрисы появился в эфире 31 июля.