Рейтинг@Mail.ru
Британская актриса Джун Спенсер вышла на пенсию в 103 года - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220808/junespencer-1808125779.html
Британская актриса Джун Спенсер вышла на пенсию в 103 года
Британская актриса Джун Спенсер вышла на пенсию в 103 года - РИА Новости, 08.08.2022
Британская актриса Джун Спенсер вышла на пенсию в 103 года
Британская актриса Джун Спенсер, которая фактически без перерыва принимала участие в самой продолжительной в мире многосерийной радиопостановке "Арчеры",... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:04
2022-08-08T18:04
культура
би-би-си
суррей
великобритания
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808125680_0:6:965:549_1920x0_80_0_0_9d836f307ff36918bda06807fe05bb81.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Британская актриса Джун Спенсер, которая фактически без перерыва принимала участие в самой продолжительной в мире многосерийной радиопостановке "Арчеры", покидает проект в возрасте 103 лет, сообщает газета Telegraph.Сериал "Арчеры" появился в эфире британского радио 1 января 1951 года. К настоящему времени о приключениях жителей вымышленного местечка Эмбридж снято более 19,3 тысячи эпизодов. Это шоу считается самым популярным среди неновостных программ радио Би-би-си.Спенсер с первых выпусков играла в "Арчерах" роль старейшины-матриарха Пегги Вулли (урожденной Арчер). Несколько лет на рубеже 50-60-х годов ее заменяла другая актриса."Я пыталась уйти на пенсию по крайней мере год. Они (продюсеры) не хотели терять персонажа. Каждый раз, когда я пыталась остановиться, они давали мне новые эпизоды", — рассказала изданию актриса, проживающая в доме престарелых в графстве Суррей.Последний выпуск "Арчеров" с участием актрисы появился в эфире 31 июля.
https://ria.ru/20220722/kino-1804038251.html
суррей
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Янсон
Екатерина Янсон
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808125680_39:0:771:549_1920x0_80_0_0_c3915a67c811e238dd14f470076bbc65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
би-би-си, суррей, великобритания, кино и сериалы
18:04 08.08.2022
 
Британская актриса Джун Спенсер вышла на пенсию в 103 года

Британская актриса Джун Спенсер покидает радиошоу "Арчеры", в котором играла более 70 лет

© The Archers/BBC Radio 4Джун Спенсер
Джун Спенсер
© The Archers/BBC Radio 4
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Британская актриса Джун Спенсер, которая фактически без перерыва принимала участие в самой продолжительной в мире многосерийной радиопостановке "Арчеры", покидает проект в возрасте 103 лет, сообщает газета Telegraph.
Сериал "Арчеры" появился в эфире британского радио 1 января 1951 года. К настоящему времени о приключениях жителей вымышленного местечка Эмбридж снято более 19,3 тысячи эпизодов. Это шоу считается самым популярным среди неновостных программ радио Би-би-си.
Спенсер с первых выпусков играла в "Арчерах" роль старейшины-матриарха Пегги Вулли (урожденной Арчер). Несколько лет на рубеже 50-60-х годов ее заменяла другая актриса.
"Я пыталась уйти на пенсию по крайней мере год. Они (продюсеры) не хотели терять персонажа. Каждый раз, когда я пыталась остановиться, они давали мне новые эпизоды", — рассказала изданию актриса, проживающая в доме престарелых в графстве Суррей.
Последний выпуск "Арчеров" с участием актрисы появился в эфире 31 июля.
Кадр из фильма Основной инстинкт
22 июля, 08:00Культура
Можно ли верить кино: как режиссеры подчиняют наш мозг
 
КультураБи-би-сиСуррейВеликобританияКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала