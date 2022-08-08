https://ria.ru/20220808/izdevatelstva-1808173656.html

Жителя Рыбинска будут судить за издевательства над женой и детьми

Жителя Рыбинска будут судить за издевательства над женой и детьми - РИА Новости, 08.08.2022

Жителя Рыбинска будут судить за издевательства над женой и детьми

Житель Ярославской области предстанет перед судом по обвинению в том, что в пылу ссоры откусил жене часть уха, а также в том, что избивал своих детей, сообщает... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:44

2022-08-08T20:44

2022-08-08T20:44

происшествия

рыбинск

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Житель Ярославской области предстанет перед судом по обвинению в том, что в пылу ссоры откусил жене часть уха, а также в том, что избивал своих детей, сообщает СУСК России по региону.На скамье подсудимых окажется 43-летний житель Рыбинска."По данным следствия, в мае 2021 года злоумышленник, пребывая в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя… действуя из чувства личной неприязни к своей 41-летней жене, в ходе инициированного им конфликта, умышленно укусил женщину за левую ушную раковину, откусив ее часть", - говорится в сообщении.Кроме того, мужчине инкриминируют побои и жестокое обращение по отношению к родным детям – семилетней дочери и пятилетнему сыну, а также по отношению к 12-летней падчерице."Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - информирует СУСК, отмечая, что обвиняемый содержится под стражей.

https://ria.ru/20220808/ubiystvo-1808103742.html

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происшествия, рыбинск, россия