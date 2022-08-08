https://ria.ru/20220808/inflyatsiya-1808037414.html
Годовая инфляция в Литве достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в Литве достигла рекордных показателей - РИА Новости, 08.08.2022
Годовая инфляция в Литве достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в Литве в июле составила рекордные 21,6%, существенное влияние на показатель оказал рост цен на продукты, топливо, энергию и услуги, следует из РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:47
2022-08-08T13:47
2022-08-08T13:47
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в Литве в июле составила рекордные 21,6%, существенное влияние на показатель оказал рост цен на продукты, топливо, энергию и услуги, следует из сообщения департамента статистики Литвы."Годовая инфляция (в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года) составляет 21,6%. Наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на топливо, молоко и молочные продукты, сыр, яйца, теплоэнергию, электроэнергию, хлеб и зерновые продукты, твердое топливо, мясо и мясопродукты, газ, услуги кафе, ресторанов и подобных учреждений, услуги по ремонту и техосмотру личных транспортных средств, на масла и жиры, а также овощи", - говорится в заявлении на сайте департамента.Отмечается, что цены на продукты потребления за год выросли на 25,6%, на услуги - на 12,3%.По итогам июня годовая инфляция в Литве достигла 20,5%.На фоне ситуации на Украине, прекращения экспорта товаров в Россию и Белоруссию и перебоев с поставками экономисты группы SEB ухудшили прогноз экономики стран Балтии в 2022 и 2023 годах, отметив, что все перечисленное временно нарушит работу строительного и промышленного секторов во втором и третьем кварталах.Ранее центробанк Литвы представил меры для борьбы с высокой инфляцией. В первую очередь, это масштабные меры, такие как временное закрепление потолка регулируемых цен, снижение ставки НДС. Далее предлагается жесткая налогово-бюджетная политика, ограничивающая совокупный спрос, например сокращение государственных расходов или повышение налогов.
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цены на нефть, украина, литва, экономика, россия
Годовая инфляция в Литве достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в Литве в июле составила рекордные 21,6 процента
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Годовая инфляция в Литве в июле составила рекордные 21,6%, существенное влияние на показатель оказал рост цен на продукты, топливо, энергию и услуги, следует из сообщения департамента статистики Литвы.
"Годовая инфляция (в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года) составляет 21,6%. Наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на топливо, молоко и молочные продукты, сыр, яйца, теплоэнергию, электроэнергию, хлеб и зерновые продукты, твердое топливо, мясо и мясопродукты, газ, услуги кафе, ресторанов и подобных учреждений, услуги по ремонту и техосмотру личных транспортных средств, на масла и жиры, а также овощи", - говорится в заявлении на сайте департамента.
Отмечается, что цены на продукты потребления за год выросли на 25,6%, на услуги - на 12,3%.
По итогам июня годовая инфляция в Литве
достигла 20,5%.
На фоне ситуации на Украине
, прекращения экспорта товаров в Россию
и Белоруссию
и перебоев с поставками экономисты группы SEB ухудшили прогноз экономики стран Балтии
в 2022 и 2023 годах, отметив, что все перечисленное временно нарушит работу строительного и промышленного секторов во втором и третьем кварталах.
Ранее центробанк Литвы представил меры для борьбы с высокой инфляцией. В первую очередь, это масштабные меры, такие как временное закрепление потолка регулируемых цен, снижение ставки НДС. Далее предлагается жесткая налогово-бюджетная политика, ограничивающая совокупный спрос, например сокращение государственных расходов или повышение налогов.