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Медведев назвал действия в Грузии в 2008 году сигналом для США и НАТО - РИА Новости, 08.08.2022
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Медведев назвал действия в Грузии в 2008 году сигналом для США и НАТО
Медведев назвал действия в Грузии в 2008 году сигналом для США и НАТО - РИА Новости, 08.08.2022
Медведев назвал действия в Грузии в 2008 году сигналом для США и НАТО
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США не услышали опасений России в 2008 году, когда были предприняты действия по принуждению Грузии к миру,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:10
2022-08-08T10:22
в мире
грузия
грузино-осетинский конфликт
сша
нато
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США не услышали опасений России в 2008 году, когда были предприняты действия по принуждению Грузии к миру, продолжили проводить опасный курс, и теперь мир необратимо изменился."Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России", - написал он в Telegram-канале.США, по словам Медведева, проигнорировали опасения и продолжили проводить опасный курс."Ситуация на Кавказе изменилась.Но США и НАТО не услышали и не поняли. Проигнорировали. Продолжили свой чрезвычайно опасный курс. В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жестче. Теперь необратимо изменился весь мир", - добавил Медведев.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20220715/osetiya-1802783063.html
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в мире, грузия, грузино-осетинский конфликт, сша, нато, дмитрий медведев, россия
10:10 08.08.2022 (обновлено: 10:22 08.08.2022)
 
Медведев назвал действия в Грузии в 2008 году сигналом для США и НАТО

Медведев назвал действия по принуждению Грузии к миру в 2008 году сигналом для США и НАТО

© РИА Новости / Саид Гуциев / Перейти в фотобанкРоссийский танк в пригороде Цхинвали
Российский танк в пригороде Цхинвали - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Саид Гуциев
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Российский танк в пригороде Цхинвали. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что США не услышали опасений России в 2008 году, когда были предприняты действия по принуждению Грузии к миру, продолжили проводить опасный курс, и теперь мир необратимо изменился.
"Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России", - написал он в Telegram-канале.
Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:35
В Южной Осетии сообщили об участившихся провокациях на границе с Грузией
США, по словам Медведева, проигнорировали опасения и продолжили проводить опасный курс.
"Ситуация на Кавказе изменилась.Но США и НАТО не услышали и не поняли. Проигнорировали. Продолжили свой чрезвычайно опасный курс. В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жестче. Теперь необратимо изменился весь мир", - добавил Медведев.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 23:56
США не намерены признавать возможное вхождение Южной Осетии в состав России
 
В миреГрузияГрузино-осетинский конфликтСШАНАТОДмитрий МедведевРоссия
 
 
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