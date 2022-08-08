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Премьер-министра Греции обвинили в попытке скрыть правду о слежке - РИА Новости, 08.08.2022
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Премьер-министра Греции обвинили в попытке скрыть правду о слежке
Премьер-министра Греции обвинили в попытке скрыть правду о слежке - РИА Новости, 08.08.2022
Премьер-министра Греции обвинили в попытке скрыть правду о слежке
Лидер греческой оппозиционной партии ПАСОК-КИНАЛ Никос Андрулакис, ставший объектом слежки спецслужбы Греции, заявил, что премьер-министр Кириакос Мицотакис в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:31
2022-08-08T18:31
в мире
алексис ципрас
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АФИНЫ, 8 авг – РИА Новости. Лидер греческой оппозиционной партии ПАСОК-КИНАЛ Никос Андрулакис, ставший объектом слежки спецслужбы Греции, заявил, что премьер-министр Кириакос Мицотакис в своем заявлении о скандале с прослушиванием политиков и журналистов пытался оправдать преступное деяние и прямое нарушение конституции.Мицотакис в понедельник выступил с телеобращением по поводу политического скандала, связанного с прослушиванием мобильных телефонов Андрулакиса и журналиста Танасиса Кукакиса. В связи со скандалом начальник разведывательной службы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьера Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. Мицотакис сказал, что прослушивание политика велось законно с разрешения прокурора, но оно было политически неприемлемо и не должно было произойти. Мицотакис заявил, что не допустил бы этого, но ему всего "несколько дней назад" сообщили о "законном подключении" к мобильному телефону Андрулакиса, когда тот еще был депутатом Европарламента.EYP недооценила "политическое измерение" этого дела, поскольку дело касалось известной политической фигуры, заявил премьер. Он также сказал о "множестве врагов" в стране и их планах по дестабилизации Греции, и похвалил работу спецслужб. Мицотакис заявил также, что не намерен уходить в отставку, но будет усилен контроль и надзор за спецслужбой."В своем сегодняшнем заявлении премьер-министр вновь предстал безупречным, приняв версию о "юридической ошибке" для оправдания преступного деяния и прямого нарушения конституционного положения о парламентской тайне. Он открыто стремится направлять развитие событий. Было очевидно стремление Мицотакиса вывести из-под огня бывшего руководителя Национальной разведывательной службы, а объективную политическую ответственность он возложил на генерального секретаря премьер-министра Григориса Димитриадиса, сведя ее до уровня халатности", - заявил Андрулакис, комментируя телеобращение премьера. Его слова приводятся на сайте партии.По его словам, премьер методично уклонялся от объяснений по поводу созданного полугосударственного подразделения, а о его темных делах стало известно лишь благодаря спецслужбе Европарламента, сообщившей о попытке взлома телефона Андрулакиса.Политик заявил, что "на сказки" о причастности Армении и Украины к слежке за ним посольства двух стран ответили "самым унизительным" для Мицотакиса образом."Господин Мицотакис, я требуют немедленно объявить причину слежки за мной со стороны EYP, которую вы дерзко называете законной в нарушение конфиденциальности моих сообщений в качестве депутата Европарламента и кандидата в президенты партии ПАСОК-КИНАЛ. Я не позволю г-ну Мицотакису принижать дело, ключевое в разделении властей в нашей стране. Это не личная проблема. Это вопрос демократии", - заявил лидер партии."Я продолжу борьбу за то, чтобы правосудие, греческий парламент и европейские институты выявили всю правду", - сказал он.Критике выступление премьера подвергли и другие партии.Президент крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас обвинил Мицотакиса в заведомой лжи, что тот якобы не знал о слежке, хотя сам он и изменил закон, чтобы ответственные органы не могли кому-либо говорить о том, что за ним ведется слежка."Никакое лицемерное извинение не может залечить травму, которую он нанес демократическому функционированию государства", - заявил Ципрас, которого цитирует сайт партии."Надругательство над правовым государством режимом Мицотакиса, установившим слежку за журналистами и политиками, жестоко оскорбляет нашу демократию. Этого нельзя терпеть", - заявил Ципрас.По его словам, вместо лжи премьер должен сказать всю правду, за какими еще политиками и журналистами следил режим, который он пытался установить.Пресс-служба Компартии Греции (КПГ) заявила, что Мицотакис пытается за "смешными оправданиями об "ошибке" и "промахе" скрыть главную сторону скандала со слежкой", а именно создание "темной и опасной" институциональной структуры, которая последовательно подрывает права и свободы греческого народа."Именно эта структура, используя понятие "национальная безопасность", узаконивает и облегчает практику слежки, что приводит к резкому росту прокурорских постановлений о снятии конфиденциальности со связи", - сообщила КПГ в заявлении, поступившем РИА Новости. Там напомнили, что прослушивали и ее помещения.
https://ria.ru/20220504/robles-1786818640.html
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в мире, алексис ципрас
18:31 08.08.2022
 
Премьер-министра Греции обвинили в попытке скрыть правду о слежке

Оппозиционер Андрулакис обвинил премьера Мицотакиса в попытке скрыть правду о слежке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 8 авг – РИА Новости. Лидер греческой оппозиционной партии ПАСОК-КИНАЛ Никос Андрулакис, ставший объектом слежки спецслужбы Греции, заявил, что премьер-министр Кириакос Мицотакис в своем заявлении о скандале с прослушиванием политиков и журналистов пытался оправдать преступное деяние и прямое нарушение конституции.
Мицотакис в понедельник выступил с телеобращением по поводу политического скандала, связанного с прослушиванием мобильных телефонов Андрулакиса и журналиста Танасиса Кукакиса. В связи со скандалом начальник разведывательной службы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьера Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. Мицотакис сказал, что прослушивание политика велось законно с разрешения прокурора, но оно было политически неприемлемо и не должно было произойти. Мицотакис заявил, что не допустил бы этого, но ему всего "несколько дней назад" сообщили о "законном подключении" к мобильному телефону Андрулакиса, когда тот еще был депутатом Европарламента.
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EYP недооценила "политическое измерение" этого дела, поскольку дело касалось известной политической фигуры, заявил премьер. Он также сказал о "множестве врагов" в стране и их планах по дестабилизации Греции, и похвалил работу спецслужб. Мицотакис заявил также, что не намерен уходить в отставку, но будет усилен контроль и надзор за спецслужбой.
"В своем сегодняшнем заявлении премьер-министр вновь предстал безупречным, приняв версию о "юридической ошибке" для оправдания преступного деяния и прямого нарушения конституционного положения о парламентской тайне. Он открыто стремится направлять развитие событий. Было очевидно стремление Мицотакиса вывести из-под огня бывшего руководителя Национальной разведывательной службы, а объективную политическую ответственность он возложил на генерального секретаря премьер-министра Григориса Димитриадиса, сведя ее до уровня халатности", - заявил Андрулакис, комментируя телеобращение премьера. Его слова приводятся на сайте партии.
По его словам, премьер методично уклонялся от объяснений по поводу созданного полугосударственного подразделения, а о его темных делах стало известно лишь благодаря спецслужбе Европарламента, сообщившей о попытке взлома телефона Андрулакиса.
Политик заявил, что "на сказки" о причастности Армении и Украины к слежке за ним посольства двух стран ответили "самым унизительным" для Мицотакиса образом.
"Господин Мицотакис, я требуют немедленно объявить причину слежки за мной со стороны EYP, которую вы дерзко называете законной в нарушение конфиденциальности моих сообщений в качестве депутата Европарламента и кандидата в президенты партии ПАСОК-КИНАЛ. Я не позволю г-ну Мицотакису принижать дело, ключевое в разделении властей в нашей стране. Это не личная проблема. Это вопрос демократии", - заявил лидер партии.
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"Я продолжу борьбу за то, чтобы правосудие, греческий парламент и европейские институты выявили всю правду", - сказал он.
Критике выступление премьера подвергли и другие партии.
Президент крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас обвинил Мицотакиса в заведомой лжи, что тот якобы не знал о слежке, хотя сам он и изменил закон, чтобы ответственные органы не могли кому-либо говорить о том, что за ним ведется слежка.
"Никакое лицемерное извинение не может залечить травму, которую он нанес демократическому функционированию государства", - заявил Ципрас, которого цитирует сайт партии.
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"Надругательство над правовым государством режимом Мицотакиса, установившим слежку за журналистами и политиками, жестоко оскорбляет нашу демократию. Этого нельзя терпеть", - заявил Ципрас.
По его словам, вместо лжи премьер должен сказать всю правду, за какими еще политиками и журналистами следил режим, который он пытался установить.
Пресс-служба Компартии Греции (КПГ) заявила, что Мицотакис пытается за "смешными оправданиями об "ошибке" и "промахе" скрыть главную сторону скандала со слежкой", а именно создание "темной и опасной" институциональной структуры, которая последовательно подрывает права и свободы греческого народа.
"Именно эта структура, используя понятие "национальная безопасность", узаконивает и облегчает практику слежки, что приводит к резкому росту прокурорских постановлений о снятии конфиденциальности со связи", - сообщила КПГ в заявлении, поступившем РИА Новости. Там напомнили, что прослушивали и ее помещения.
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