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Италия начнет производить газ из отходов для снижения зависимости от России - РИА Новости, 08.08.2022
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Италия начнет производить газ из отходов для снижения зависимости от России
Италия начнет производить газ из отходов для снижения зависимости от России - РИА Новости, 08.08.2022
Италия начнет производить газ из отходов для снижения зависимости от России
Итальянская компания Maire Tecnimont собирается снизить зависимость от РФ с помощью производства газа из перерабатываемых отходов, заявил исполнительный... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:31
2022-08-08T15:31
экономика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Итальянская компания Maire Tecnimont собирается снизить зависимость от РФ с помощью производства газа из перерабатываемых отходов, заявил исполнительный директор компании Алессандро Бернини.Компания работает над технологией извлечения углерода и водорода из отходов на свалках для производства экологически чистых химикатов и топлива. По данным Бернини, ежегодно на свалках страны размещается около 16 миллионов тонн неперерабатываемых отходов."Мы могли бы перерабатывать их в синтетический газ, чтобы снизить зависимость от иностранных энергоносителей... При наличии 10 заводов, способных перерабатывать 600 тысяч тонн в год, в течение пяти лет эти заводы могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения Италии в целом", - сказал Бернини в интервью агентству Блумберг.После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности о диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. В конце июня Драги заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 25%.
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экономика, цены на нефть, марио драги, италия, россия, украина
15:31 08.08.2022
 
Италия начнет производить газ из отходов для снижения зависимости от России

Компания Maire Tecnimont будет получать газ из отходов ради снижения зависимости от России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Итальянская компания Maire Tecnimont собирается снизить зависимость от РФ с помощью производства газа из перерабатываемых отходов, заявил исполнительный директор компании Алессандро Бернини.
Компания работает над технологией извлечения углерода и водорода из отходов на свалках для производства экологически чистых химикатов и топлива. По данным Бернини, ежегодно на свалках страны размещается около 16 миллионов тонн неперерабатываемых отходов.
"Мы могли бы перерабатывать их в синтетический газ, чтобы снизить зависимость от иностранных энергоносителей... При наличии 10 заводов, способных перерабатывать 600 тысяч тонн в год, в течение пяти лет эти заводы могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения Италии в целом", - сказал Бернини в интервью агентству Блумберг.
После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности о диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. В конце июня Драги заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 25%.
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ЭкономикаЦены на нефтьМарио ДрагиИталияРоссияУкраина
 
 
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