https://ria.ru/20220808/gaz-1808076475.html

Италия начнет производить газ из отходов для снижения зависимости от России

Италия начнет производить газ из отходов для снижения зависимости от России - РИА Новости, 08.08.2022

Италия начнет производить газ из отходов для снижения зависимости от России

Итальянская компания Maire Tecnimont собирается снизить зависимость от РФ с помощью производства газа из перерабатываемых отходов, заявил исполнительный... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:31

2022-08-08T15:31

2022-08-08T15:31

экономика

цены на нефть

марио драги

италия

россия

украина

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Итальянская компания Maire Tecnimont собирается снизить зависимость от РФ с помощью производства газа из перерабатываемых отходов, заявил исполнительный директор компании Алессандро Бернини.Компания работает над технологией извлечения углерода и водорода из отходов на свалках для производства экологически чистых химикатов и топлива. По данным Бернини, ежегодно на свалках страны размещается около 16 миллионов тонн неперерабатываемых отходов."Мы могли бы перерабатывать их в синтетический газ, чтобы снизить зависимость от иностранных энергоносителей... При наличии 10 заводов, способных перерабатывать 600 тысяч тонн в год, в течение пяти лет эти заводы могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения Италии в целом", - сказал Бернини в интервью агентству Блумберг.После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности о диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. В конце июня Драги заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 25%.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803675198.html

италия

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, марио драги, италия, россия, украина