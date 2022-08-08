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В ЕС сообщили об опасных примесях в поставляемом из Британии газе - РИА Новости, 08.08.2022
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В ЕС сообщили об опасных примесях в поставляемом из Британии газе
В ЕС сообщили об опасных примесях в поставляемом из Британии газе - РИА Новости, 08.08.2022
В ЕС сообщили об опасных примесях в поставляемом из Британии газе
Несколько европейских энергетических компаний призвали Великобританию принять срочные меры для снижения опасных примесей в газе, поставляемом в страны... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:00
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Несколько европейских энергетических компаний призвали Великобританию принять срочные меры для снижения опасных примесей в газе, поставляемом в страны Евросоюза, сообщила в понедельник газета Financial Times.Бельгийская энергокомпания Fluxys, немецкая Security Energy for Europe (бывшая Gazprom Germania) и французская EDF призвали оператора единой британской энергосистемы National Grid принять решительные действия, после того как стало известно, что в поставляемом газе несколько месяцев регулярно отмечалось высокое содержание опасных веществ. В их числе "радиоактивные" и легко воспламеняющиеся при контакте с воздухом вещества, сообщает издание.Несмотря на это National Grid просит разрешение у британского энергорегулятора Ofgem временно увеличить максимально возможный объем газа, который можно поставить на континент через Нидерланды, даже после обнаружения в газе "опасных", "токсичных", "радиоактивных" и "пирофорных" веществ, пишет Financial Times.Руководители энергетической промышленности сообщили газете, что наличие твердых веществ в газе в незначительном количестве совершенно нормально, однако с апреля их содержание увеличилось до небывалого количества.Очистка газа от этих веществ привела к сбоям в системе снабжения, что обошлось газовым трейдерам примерно в 270 миллионов фунтов стерлингов и может привести в дальнейшем к прекращению поставок из-за технического обслуживания, отмечает издание.National Grid ответил, что это связано с увеличением поставок газа в Европу и что их предложение по увеличение поставляемого объема никак не скомпрометирует безопасность системы, пишет газета.На фоне энергетического кризиса в Европе, Великобритания увеличила поставки газа на континент. Таким образом, Британия перерабатывает большие объемы сжиженного газа, который поставляется ей из разных стран, включая США и Катар. Затем он проходит через британскую энергетическую систему и направляется на экспорт по подводным трубопроводам в Бельгию и Нидерланды, говорится в статье.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, великобритания, европа, edf, евросоюз, россия
14:00 08.08.2022
 
В ЕС сообщили об опасных примесях в поставляемом из Британии газе

Газета FT: в ЕС призвали Британию принять меры для снижения примесей в экспортируемом газе

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd
Газоприемная станция FGSZ Ltd - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Несколько европейских энергетических компаний призвали Великобританию принять срочные меры для снижения опасных примесей в газе, поставляемом в страны Евросоюза, сообщила в понедельник газета Financial Times.
Бельгийская энергокомпания Fluxys, немецкая Security Energy for Europe (бывшая Gazprom Germania) и французская EDF призвали оператора единой британской энергосистемы National Grid принять решительные действия, после того как стало известно, что в поставляемом газе несколько месяцев регулярно отмечалось высокое содержание опасных веществ. В их числе "радиоактивные" и легко воспламеняющиеся при контакте с воздухом вещества, сообщает издание.
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Несмотря на это National Grid просит разрешение у британского энергорегулятора Ofgem временно увеличить максимально возможный объем газа, который можно поставить на континент через Нидерланды, даже после обнаружения в газе "опасных", "токсичных", "радиоактивных" и "пирофорных" веществ, пишет Financial Times.
Руководители энергетической промышленности сообщили газете, что наличие твердых веществ в газе в незначительном количестве совершенно нормально, однако с апреля их содержание увеличилось до небывалого количества.
Очистка газа от этих веществ привела к сбоям в системе снабжения, что обошлось газовым трейдерам примерно в 270 миллионов фунтов стерлингов и может привести в дальнейшем к прекращению поставок из-за технического обслуживания, отмечает издание.
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National Grid ответил, что это связано с увеличением поставок газа в Европу и что их предложение по увеличение поставляемого объема никак не скомпрометирует безопасность системы, пишет газета.
На фоне энергетического кризиса в Европе, Великобритания увеличила поставки газа на континент. Таким образом, Британия перерабатывает большие объемы сжиженного газа, который поставляется ей из разных стран, включая США и Катар. Затем он проходит через британскую энергетическую систему и направляется на экспорт по подводным трубопроводам в Бельгию и Нидерланды, говорится в статье.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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