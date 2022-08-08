https://ria.ru/20220808/fnb-1808016458.html

Объем ФНБ за июль вырос на 1,38 триллиона рублей

Объем ФНБ за июль вырос на 1,38 триллиона рублей - РИА Новости, 08.08.2022

Объем ФНБ за июль вырос на 1,38 триллиона рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июль 2022 года увеличился в рублях на 1,38 триллиона - до 12,156 триллиона рублей, в долларах -... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:05

2022-08-08T13:05

2022-08-08T13:12

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

украина

центральный банк рф (цб рф)

втб

газпромбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июль 2022 года увеличился в рублях на 1,38 триллиона - до 12,156 триллиона рублей, в долларах - сократился на 12,4 миллиарда, до 198,269 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина."По состоянию на 1 августа 2022 года объем ФНБ составил 12 155 885,2 миллиона рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год..., что эквивалентно 198 268,9 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) достиг 8,664 триллиона рублей (или 141,309 миллиарда долларов), что составляет 6,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.На 1 июля объем ФНБ составлял 10,774 триллиона рублей, в долларовом эквиваленте - 210,621 миллиарда долларов. Объем ликвидных активов фонда месяцем ранее составлял 7,427 триллиона рублей, что было эквивалентно 145,182 миллиарда долларов, или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 августа было размещено 50,009 миллиарда евро, 5,401 миллиарда фунтов стерлингов, 782,313 миллиарда японских иен, 309,720 миллиарда китайских юаней, 256,6 миллиона рублей, 554,910 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 528,9 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 307,671 миллиарда рублей и 2,292 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций - 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.Еще 1,486 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 65,545 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей - в обыкновенные акции АО "Дом.РФ", 250 миллиардов рублей - в привилегированные акции ОАО "РЖД", в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" – 11,852 миллиарда рублей."Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 16 768,1 миллиона рублей, что эквивалентно 231,1 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220728/fnb-1805466592.html

https://ria.ru/20220717/gref-1803019762.html

https://ria.ru/20220722/putin-1804211600.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, украина, центральный банк рф (цб рф), втб, газпромбанк