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Объем ФНБ за июль вырос на 1,38 триллиона рублей - РИА Новости, 08.08.2022
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Объем ФНБ за июль вырос на 1,38 триллиона рублей
Объем ФНБ за июль вырос на 1,38 триллиона рублей - РИА Новости, 08.08.2022
Объем ФНБ за июль вырос на 1,38 триллиона рублей
Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июль 2022 года увеличился в рублях на 1,38 триллиона - до 12,156 триллиона рублей, в долларах -... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:05
2022-08-08T13:12
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
украина
центральный банк рф (цб рф)
втб
газпромбанк
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июль 2022 года увеличился в рублях на 1,38 триллиона - до 12,156 триллиона рублей, в долларах - сократился на 12,4 миллиарда, до 198,269 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина."По состоянию на 1 августа 2022 года объем ФНБ составил 12 155 885,2 миллиона рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год..., что эквивалентно 198 268,9 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) достиг 8,664 триллиона рублей (или 141,309 миллиарда долларов), что составляет 6,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.На 1 июля объем ФНБ составлял 10,774 триллиона рублей, в долларовом эквиваленте - 210,621 миллиарда долларов. Объем ликвидных активов фонда месяцем ранее составлял 7,427 триллиона рублей, что было эквивалентно 145,182 миллиарда долларов, или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 августа было размещено 50,009 миллиарда евро, 5,401 миллиарда фунтов стерлингов, 782,313 миллиарда японских иен, 309,720 миллиарда китайских юаней, 256,6 миллиона рублей, 554,910 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 528,9 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 307,671 миллиарда рублей и 2,292 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций - 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.Еще 1,486 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 65,545 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей - в обыкновенные акции АО "Дом.РФ", 250 миллиардов рублей - в привилегированные акции ОАО "РЖД", в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" – 11,852 миллиарда рублей."Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 16 768,1 миллиона рублей, что эквивалентно 231,1 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, украина, центральный банк рф (цб рф), втб, газпромбанк
13:05 08.08.2022 (обновлено: 13:12 08.08.2022)
 
Объем ФНБ за июль вырос на 1,38 триллиона рублей

Объем Фонда национального благосостояния за июль вырос до 12,156 триллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июль 2022 года увеличился в рублях на 1,38 триллиона - до 12,156 триллиона рублей, в долларах - сократился на 12,4 миллиарда, до 198,269 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина.
"По состоянию на 1 августа 2022 года объем ФНБ составил 12 155 885,2 миллиона рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год..., что эквивалентно 198 268,9 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) достиг 8,664 триллиона рублей (или 141,309 миллиарда долларов), что составляет 6,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.
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На 1 июля объем ФНБ составлял 10,774 триллиона рублей, в долларовом эквиваленте - 210,621 миллиарда долларов. Объем ликвидных активов фонда месяцем ранее составлял 7,427 триллиона рублей, что было эквивалентно 145,182 миллиарда долларов, или 5,6% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 августа было размещено 50,009 миллиарда евро, 5,401 миллиарда фунтов стерлингов, 782,313 миллиарда японских иен, 309,720 миллиарда китайских юаней, 256,6 миллиона рублей, 554,910 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 528,9 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
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В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 307,671 миллиарда рублей и 2,292 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций - 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.
Еще 1,486 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 65,545 миллиарда рублей - в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей - в обыкновенные акции АО "Дом.РФ", 250 миллиардов рублей - в привилегированные акции ОАО "РЖД", в облигации АО "Авиакомпания "Сибирь" – 11,852 миллиарда рублей.
"Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 16 768,1 миллиона рублей, что эквивалентно 231,1 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.
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