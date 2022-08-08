https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1808102365.html

Премьер-министр Финляндии выступает за ограничение туризма из России

Премьер-министр Финляндии выступает за ограничение туризма из России - РИА Новости, 08.08.2022

Премьер-министр Финляндии выступает за ограничение туризма из России

Глава финского правительства Санна Марин, вернувшаяся из отпуска, выступила за ограничение туризма из России на фоне спецоперации на Украине. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:33

2022-08-08T17:33

2022-08-08T17:33

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — РИА Новости. Глава финского правительства Санна Марин, вернувшаяся из отпуска, выступила за ограничение туризма из России на фоне спецоперации на Украине.В интервью телеканалу YLE она назвала неправильным, что "россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы" во время проведения СВО на Украине.Она рассчитывает, что МИД предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения."МИД проясняет эту ситуацию, но есть определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт", — рассказала она.Санкции пока не распространяются на туризм. По мнению Марин, обсуждение должно быть продолжено в Европейском совете."Я полагаю, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется еще более остро. Моя личная позиция заключается в том, что туризм должен быть ограничен", — сказала глава правительства.С момента снятия пандемийных ограничений на российско-финской границе, с 15 июля, в Финляндии не прекращается обсуждение этичности российского туризма на фоне спецоперации на Украине. Некоторые депутаты требуют прекратить выдавать турвизы в РФ, последовав примеру стран Прибалтики. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва надеется на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам шенгена, но не исключает действий эмоционального характера. В МИД РФ заявляли, что Москва должна быть готова к любому развитию событий из-за возможной визовой дискриминации, но власти Евросоюза должны понимать, что любые их враждебные действия не останутся без пропорциональной реакции Москвы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220808/finlyandiya-1808111883.html

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, финляндия, россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), европейский совет, совет европы, евросоюз, визы, туристы