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Финляндия направит в Британию специалистов для подготовки ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1808053910.html
Финляндия направит в Британию специалистов для подготовки ВСУ
Финляндия направит в Британию специалистов для подготовки ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
Финляндия направит в Британию специалистов для подготовки ВСУ
Минобороны Финляндии направит своих специалистов в Великобританию для участия в программе подготовки украинских военных, сообщает пресс-служба финского... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:36
2022-08-08T15:01
в мире
великобритания
финляндия
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — РИА Новости. Минобороны Финляндии направит своих специалистов в Великобританию для участия в программе подготовки украинских военных, сообщает пресс-служба финского оборонного ведомства."Финляндия направит около 20 военнослужащих в Великобританию для участия в программе подготовки вооруженных сил Украины. Программой обучения руководит Великобритания, которая обратилась за поддержкой к странам-партнерам. По данным Великобритании, цель программы - обеспечить базовую военную подготовку до 10 тысяч украинских добровольцев. Программа будет проходить в течение этого года", - говорится в сообщении.Ранее Финляндия направила на Украину около 10 пакетов военной помощи, состав которой не раскрывался.
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в мире, великобритания, финляндия, украина, вооруженные силы украины
14:36 08.08.2022 (обновлено: 15:01 08.08.2022)
 
Финляндия направит в Британию специалистов для подготовки ВСУ

Финляндия направит в Британию 20 специалистов для подготовки украинских военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — РИА Новости. Минобороны Финляндии направит своих специалистов в Великобританию для участия в программе подготовки украинских военных, сообщает пресс-служба финского оборонного ведомства.
"Финляндия направит около 20 военнослужащих в Великобританию для участия в программе подготовки вооруженных сил Украины. Программой обучения руководит Великобритания, которая обратилась за поддержкой к странам-партнерам. По данным Великобритании, цель программы - обеспечить базовую военную подготовку до 10 тысяч украинских добровольцев. Программа будет проходить в течение этого года", - говорится в сообщении.
Ранее Финляндия направила на Украину около 10 пакетов военной помощи, состав которой не раскрывался.
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
12:55Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияФинляндияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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