https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1808053910.html

Финляндия направит в Британию специалистов для подготовки ВСУ

Финляндия направит в Британию специалистов для подготовки ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022

Финляндия направит в Британию специалистов для подготовки ВСУ

Минобороны Финляндии направит своих специалистов в Великобританию для участия в программе подготовки украинских военных, сообщает пресс-служба финского... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:36

2022-08-08T14:36

2022-08-08T15:01

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — РИА Новости. Минобороны Финляндии направит своих специалистов в Великобританию для участия в программе подготовки украинских военных, сообщает пресс-служба финского оборонного ведомства."Финляндия направит около 20 военнослужащих в Великобританию для участия в программе подготовки вооруженных сил Украины. Программой обучения руководит Великобритания, которая обратилась за поддержкой к странам-партнерам. По данным Великобритании, цель программы - обеспечить базовую военную подготовку до 10 тысяч украинских добровольцев. Программа будет проходить в течение этого года", - говорится в сообщении.Ранее Финляндия направила на Украину около 10 пакетов военной помощи, состав которой не раскрывался.

https://ria.ru/20220808/basurin-1808013139.html

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в мире, великобритания, финляндия, украина, вооруженные силы украины