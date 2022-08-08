https://ria.ru/20220808/fermery-1808011704.html
В Подмосковье могут расширить программу по выделению земли для фермеров
В Подмосковье могут расширить программу по выделению земли для фермеров - РИА Новости, 08.08.2022
В Подмосковье могут расширить программу по выделению земли для фермеров
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассмотреть вопрос вовлечения других муниципалитетов в программу по выделению земли для фермеров. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:50
2022-08-08T12:50
2022-08-08T12:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассмотреть вопрос вовлечения других муниципалитетов в программу по выделению земли для фермеров.Фермеры, ведущие свое хозяйство на территории региона, могут получить по этой программе землю в безвозмездное пользование землю для сельхозпроизводства. Узнать расположение земельного участка можно на геопортале Московской области и сайте Минмособлимущества региона. Подать заявку на участие можно на региональном портале Госуслуг. Срок рассмотрения заявки составляет 15 дней. Участки в рамках проекта предоставляются на 6 лет.
https://ria.ru/20220624/fermery-1797994441.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жилье, андрей воробьев