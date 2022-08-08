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В Подмосковье могут расширить программу по выделению земли для фермеров - РИА Новости, 08.08.2022
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В Подмосковье могут расширить программу по выделению земли для фермеров
В Подмосковье могут расширить программу по выделению земли для фермеров - РИА Новости, 08.08.2022
В Подмосковье могут расширить программу по выделению земли для фермеров
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассмотреть вопрос вовлечения других муниципалитетов в программу по выделению земли для фермеров. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:50
2022-08-08T12:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассмотреть вопрос вовлечения других муниципалитетов в программу по выделению земли для фермеров.Фермеры, ведущие свое хозяйство на территории региона, могут получить по этой программе землю в безвозмездное пользование землю для сельхозпроизводства. Узнать расположение земельного участка можно на геопортале Московской области и сайте Минмособлимущества региона. Подать заявку на участие можно на региональном портале Госуслуг. Срок рассмотрения заявки составляет 15 дней. Участки в рамках проекта предоставляются на 6 лет.
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московская область (подмосковье), жилье, андрей воробьев
12:50 08.08.2022
 

В Подмосковье могут расширить программу по выделению земли для фермеров

© Fotolia / otickiФермер
Фермер - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Fotolia / oticki
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассмотреть вопрос вовлечения других муниципалитетов в программу по выделению земли для фермеров.
"Один из главных запросов – прозрачная система выделения земли. У нас сегодня 10 гектаров выделяется в трех муниципалитетах, считаю, что нам нужно посмотреть и везде, где есть такая возможность землю предоставлять", - сказал Воробьев на заседании правительства Московской области.
Фермеры, ведущие свое хозяйство на территории региона, могут получить по этой программе землю в безвозмездное пользование землю для сельхозпроизводства. Узнать расположение земельного участка можно на геопортале Московской области и сайте Минмособлимущества региона. Подать заявку на участие можно на региональном портале Госуслуг. Срок рассмотрения заявки составляет 15 дней. Участки в рамках проекта предоставляются на 6 лет.
Трактор во время сельскохозяйственных работ - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 20:13Новости Подмосковья
Фермеры в МО смогут подать заявку на получение земли через "Госуслуги"
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖильеАндрей Воробьев
 
 
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