https://ria.ru/20220808/fermery-1808011704.html

В Подмосковье могут расширить программу по выделению земли для фермеров

В Подмосковье могут расширить программу по выделению земли для фермеров - РИА Новости, 08.08.2022

В Подмосковье могут расширить программу по выделению земли для фермеров

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассмотреть вопрос вовлечения других муниципалитетов в программу по выделению земли для фермеров. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:50

2022-08-08T12:50

2022-08-08T12:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассмотреть вопрос вовлечения других муниципалитетов в программу по выделению земли для фермеров.Фермеры, ведущие свое хозяйство на территории региона, могут получить по этой программе землю в безвозмездное пользование землю для сельхозпроизводства. Узнать расположение земельного участка можно на геопортале Московской области и сайте Минмособлимущества региона. Подать заявку на участие можно на региональном портале Госуслуг. Срок рассмотрения заявки составляет 15 дней. Участки в рамках проекта предоставляются на 6 лет.

https://ria.ru/20220624/fermery-1797994441.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), жилье, андрей воробьев