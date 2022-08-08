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С Донбасса и Украины почти 24 тысячи человек эвакуировались в Россию
С Донбасса и Украины почти 24 тысячи человек эвакуировались в Россию - РИА Новости, 08.08.2022
С Донбасса и Украины почти 24 тысячи человек эвакуировались в Россию
За сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы почти 24 тысячи человек, в том числе более 4 тысяч детей,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:48
2022-08-08T21:48
2022-08-08T21:48
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. За сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы почти 24 тысячи человек, в том числе более 4 тысяч детей, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 23 872 человека, в том числе 4148 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 206 749 человек, из которых 507 316 – дети", - сказал он.
https://ria.ru/20220803/bezhentsy-1807067815.html
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в мире, донбасс, украина, россия
С Донбасса и Украины почти 24 тысячи человек эвакуировались в Россию
Почти 24 тысячи человек эвакуировались за сутки в Россию с Донбасса и Украины