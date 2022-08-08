https://ria.ru/20220808/energiya-1808172515.html

Власти Молдавии начали готовиться к зиме в условиях кризиса

Власти Молдавии начали готовиться к зиме в условиях кризиса - РИА Новости, 08.08.2022

Власти Молдавии начали готовиться к зиме в условиях кризиса

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решения, которые позволят подготовиться к зиме и обеспечить страну ресурсами в условиях энергетического... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:36

2022-08-08T20:36

2022-08-08T20:41

жкх

молдавия

кишинев

украина

энергетика

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КИШИНЕВ, 8 авг - РИА Новости. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решения, которые позволят подготовиться к зиме и обеспечить страну ресурсами в условиях энергетического кризиса, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Ранее Спыну сообщил, что Молдавию ждет тяжелая зима из-за энергетического кризиса, однако власти намерены позаботиться, чтобы бытовым потребителям хватало газа, угля и мазута.Он отметил, что дрова в страну можно будет ввозить без предварительного уведомления, также водителям не нужно будет получать документы для перевозки подобных грузов."В экстренных случаях АО "Термоэлектрика" (отвечает за отопление Кишинева - ред.) разрешено закупать мазут для обеспечения минимального запаса в размере 20 тысяч тонн; оператор Терминала грузов в Международном свободном порту Джурджулешты будет отдавать приоритет предоставлению портовых услуг для угля, предназначенного для ввоза на территорию Молдавии", - добавил вице-премьер.Режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине был введен в Молдавии 24 февраля и несколько раз продлевался. В это время Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет оперативно вмешиваться и, в случае необходимости, принимать решения, помимо установленных действующей нормативно-правовой базой, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства.

https://ria.ru/20220808/krizis-1808095820.html

https://ria.ru/20220807/energiya-1807906609.html

молдавия

кишинев

украина

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жкх, молдавия, кишинев, украина, энергетика