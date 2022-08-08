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В Европе электроэнергия может подорожать на 20 процентов, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2022
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В Европе электроэнергия может подорожать на 20 процентов, заявил эксперт
В Европе электроэнергия может подорожать на 20 процентов, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2022
В Европе электроэнергия может подорожать на 20 процентов, заявил эксперт
Электричество в Европе продолжит дорожать, к концу сентября рост может составить еще 20%, такое мнение высказал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:40
2022-08-08T18:40
экономика
европа
россия
германия
евросоюз
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Электричество в Европе продолжит дорожать, к концу сентября рост может составить еще 20%, такое мнение высказал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.Решающим фактором на этом пути, по словам Емельянова, являются высокие цены на газ и уголь, которые продолжают расти на фоне противостояния Европы и России по поставкам. На долю ископаемого топлива в ЕС приходится около трети всей генерации. Остальные факторы менее значимы, считает эксперт. Отчасти сказываются последствия пандемии, общая динамика инфляции в еврозоне, а также проблемы зеленой энергетики, в частности, сокращение выработки ветровой энергии из-за умеренной погоды на континенте, отмечает он.В преддверии новой волны жары в Европе и сокращения поставок российского газа цена на мощность в Германии с поставкой на 2023 год выросла в понедельник на 1,8%, до 414 евро за мегаватт-час, это более чем в четыре раза превышает среднюю сезонную цену за последние пять лет, пишет агентство Блумберг.
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экономика, европа, россия, германия, евросоюз
18:40 08.08.2022
 
В Европе электроэнергия может подорожать на 20 процентов, заявил эксперт

Эксперт Емельянов: электричество в Европе осенью может подорожать еще на 20 процентов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Электричество в Европе продолжит дорожать, к концу сентября рост может составить еще 20%, такое мнение высказал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.
Решающим фактором на этом пути, по словам Емельянова, являются высокие цены на газ и уголь, которые продолжают расти на фоне противостояния Европы и России по поставкам. На долю ископаемого топлива в ЕС приходится около трети всей генерации. Остальные факторы менее значимы, считает эксперт. Отчасти сказываются последствия пандемии, общая динамика инфляции в еврозоне, а также проблемы зеленой энергетики, в частности, сокращение выработки ветровой энергии из-за умеренной погоды на континенте, отмечает он.
"Скорее всего, цены продолжат расти. Судя по котировкам фьючерсов, к концу сентября можно вполне увидеть еще +20% после аналогичного роста в июле. В зависимости от погоды рост может продолжаться осенью и зимой как минимум до декабря", - сказал Емельянов.
В преддверии новой волны жары в Европе и сокращения поставок российского газа цена на мощность в Германии с поставкой на 2023 год выросла в понедельник на 1,8%, до 414 евро за мегаватт-час, это более чем в четыре раза превышает среднюю сезонную цену за последние пять лет, пишет агентство Блумберг.
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