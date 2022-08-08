https://ria.ru/20220808/elektrichestvo-1808135297.html

В Европе электроэнергия может подорожать на 20 процентов, заявил эксперт

В Европе электроэнергия может подорожать на 20 процентов, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2022

В Европе электроэнергия может подорожать на 20 процентов, заявил эксперт

Электричество в Европе продолжит дорожать, к концу сентября рост может составить еще 20%, такое мнение высказал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:40

2022-08-08T18:40

2022-08-08T18:40

экономика

европа

россия

германия

евросоюз

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Электричество в Европе продолжит дорожать, к концу сентября рост может составить еще 20%, такое мнение высказал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.Решающим фактором на этом пути, по словам Емельянова, являются высокие цены на газ и уголь, которые продолжают расти на фоне противостояния Европы и России по поставкам. На долю ископаемого топлива в ЕС приходится около трети всей генерации. Остальные факторы менее значимы, считает эксперт. Отчасти сказываются последствия пандемии, общая динамика инфляции в еврозоне, а также проблемы зеленой энергетики, в частности, сокращение выработки ветровой энергии из-за умеренной погоды на континенте, отмечает он.В преддверии новой волны жары в Европе и сокращения поставок российского газа цена на мощность в Германии с поставкой на 2023 год выросла в понедельник на 1,8%, до 414 евро за мегаватт-час, это более чем в четыре раза превышает среднюю сезонную цену за последние пять лет, пишет агентство Блумберг.

https://ria.ru/20220808/gaz-1807916836.html

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экономика, европа, россия, германия, евросоюз