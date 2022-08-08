https://ria.ru/20220808/dzhonson-1808105091.html

Офис Джонсона не планирует новых мер для борьбы с экономическим кризисом

Офис Джонсона не планирует новых мер для борьбы с экономическим кризисом - РИА Новости, 08.08.2022

Офис Джонсона не планирует новых мер для борьбы с экономическим кризисом

В офисе премьера Британии Бориса Джонсона заявили, что не планируют никаких новых мер для борьбы с кризисом, это будет задачей нового премьера, пишет газета... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:54

2022-08-08T16:54

2022-08-08T17:03

лиз трасс

риши сунак

великобритания

борис джонсон

экономика

инфляция

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В офисе премьера Британии Бориса Джонсона заявили, что не планируют никаких новых мер для борьбы с кризисом, это будет задачей нового премьера, пишет газета Guardian со ссылкой на представителя.По словам представителя офиса премьера, "более значительные трудности" для финансов ожидаются "к концу года", и решать, принимать ли новые меры для помощи, будет будущий премьер - либо глава МИД Лиз Трасс, либо экс-глава минфина Риши Сунак.Представитель Даунинг-стрит заявил, что Джонсон намерен встретиться с главой минфина Надимом Захави на этой неделе, чтобы убедиться, что поддержка, которая должна поступить чуть позже в этом году идет "по плану", при этом решение значимых проблем было бы для Джонсона уже неуместным."Правительство признало, что конец года будет представлять более значительные трудности, например, из-за изменений в минимальной стоимости энергоресурсов. Именно поэтому в начале лета мы представили ряд мер для помощи людям. Естественно, некоторые мировые трудности возросли с тех пор, как об этих мерах было объявлено. По правилам этот премьер уже не должен производить важных налоговых действий в этот период. Это будет уже за будущим премьер-министром", - приводит газета слова представителя офиса премьера.Схема помощи британского правительства предусматривает постепенное предоставление с октября скидки по счетам за энергетику на общую сумму в 400 фунтов стерлингов, для домохозяйств с низким доходом - на сумму 650 фунтов, для пенсионеров - на 300 фунтов. При этом эта сумма формировалась, когда прогноз на октябрь предусматривал, что минимальный счет будет составлять 2,8 тысячи фунтов в год. Новый прогноз предусматривает, что к январю счет за год будет уже составлять 3,6 тысячи фунтов.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%.По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%. В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4%.

https://ria.ru/20220807/dzhonson-1807892821.html

https://ria.ru/20220807/britaniya-1807837399.html

https://ria.ru/20220807/zhivotnye-1807823503.html

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лиз трасс, риши сунак, великобритания, борис джонсон, экономика, инфляция