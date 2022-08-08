20:37 08.08.2022 (обновлено: 20:50 08.08.2022)
Россия готова решать проблемы вокруг инспекционной деятельности по ДСНВ
МИД: Россия готова внести вклад в решение проблем по инспекционной деятельности по ДСНВ
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия готова внести свой вклад в решение проблем, связанных с инспекционной деятельностью по договору СНВ (ДСНВ), ждет аналогичного подхода от Вашингтона, говорится в заявлении МИД РФ.
В нем говорится, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями по договору СНВ, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.
"Убеждены, что это отвечало бы интересам и Москвы, и Вашингтона", -указывается в документе . "Готовы вносить свой вклад в достижение данной цели. Ожидаем аналогичного подхода от американской стороны",- заключили в МИД РФ.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.