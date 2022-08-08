https://ria.ru/20220808/dsnv-1808172999.html

Россия готова решать проблемы вокруг инспекционной деятельности по ДСНВ

Россия готова решать проблемы вокруг инспекционной деятельности по ДСНВ - РИА Новости, 08.08.2022

Россия готова решать проблемы вокруг инспекционной деятельности по ДСНВ

Россия готова внести свой вклад в решение проблем, связанных с инспекционной деятельностью по договору СНВ (ДСНВ), ждет аналогичного подхода от Вашингтона,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:37

2022-08-08T20:37

2022-08-08T20:50

россия

вашингтон (штат)

москва

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия готова внести свой вклад в решение проблем, связанных с инспекционной деятельностью по договору СНВ (ДСНВ), ждет аналогичного подхода от Вашингтона, говорится в заявлении МИД РФ.В нем говорится, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями по договору СНВ, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20220808/dsnv-1808166012.html

россия

вашингтон (штат)

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, вашингтон (штат), москва