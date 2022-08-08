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Россия готова решать проблемы вокруг инспекционной деятельности по ДСНВ - РИА Новости, 08.08.2022
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Россия готова решать проблемы вокруг инспекционной деятельности по ДСНВ
Россия готова решать проблемы вокруг инспекционной деятельности по ДСНВ - РИА Новости, 08.08.2022
Россия готова решать проблемы вокруг инспекционной деятельности по ДСНВ
Россия готова внести свой вклад в решение проблем, связанных с инспекционной деятельностью по договору СНВ (ДСНВ), ждет аналогичного подхода от Вашингтона,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:37
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россия
вашингтон (штат)
москва
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия готова внести свой вклад в решение проблем, связанных с инспекционной деятельностью по договору СНВ (ДСНВ), ждет аналогичного подхода от Вашингтона, говорится в заявлении МИД РФ.В нем говорится, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями по договору СНВ, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
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россия, вашингтон (штат), москва
20:37 08.08.2022 (обновлено: 20:50 08.08.2022)
 
Россия готова решать проблемы вокруг инспекционной деятельности по ДСНВ

МИД: Россия готова внести вклад в решение проблем по инспекционной деятельности по ДСНВ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия готова внести свой вклад в решение проблем, связанных с инспекционной деятельностью по договору СНВ (ДСНВ), ждет аналогичного подхода от Вашингтона, говорится в заявлении МИД РФ.
В нем говорится, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями по договору СНВ, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.
"Убеждены, что это отвечало бы интересам и Москвы, и Вашингтона", -указывается в документе . "Готовы вносить свой вклад в достижение данной цели. Ожидаем аналогичного подхода от американской стороны",- заключили в МИД РФ.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 20:07
МИД: решение проблем с инспекциями по ДСНВ отменит их приостановку
 
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