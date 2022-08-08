https://ria.ru/20220808/donetsk-izvarino-1808175990.html
На границе России и Украины Донецк-Изварино откроют КПП для пешеходов
На границе России и Украины Донецк-Изварино откроют КПП для пешеходов - РИА Новости, 08.08.2022
На границе России и Украины Донецк-Изварино откроют КПП для пешеходов
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть для пешеходов участок автомобильного пункта пропуска через госграницу Донецк (Российская Федерация,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:12
2022-08-08T21:12
2022-08-08T21:12
донецк (днр)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть для пешеходов участок автомобильного пункта пропуска через госграницу Донецк (Российская Федерация, Ростовская область) - Изварино (Луганская Народная Республика), говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Открыть участок автомобильного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Донецк (Изварино), предназначенный для пропуска через государственную границу лиц, следующих в пешем порядке", - говорится в распоряжении правительства.
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806695584.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), россия, украина
На границе России и Украины Донецк-Изварино откроют КПП для пешеходов
Мишустин поручил открыть для пешеходов КПП Донецк-Изварино на границе России и Украины