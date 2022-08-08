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На границе России и Украины Донецк-Изварино откроют КПП для пешеходов - РИА Новости, 08.08.2022
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На границе России и Украины Донецк-Изварино откроют КПП для пешеходов
На границе России и Украины Донецк-Изварино откроют КПП для пешеходов - РИА Новости, 08.08.2022
На границе России и Украины Донецк-Изварино откроют КПП для пешеходов
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть для пешеходов участок автомобильного пункта пропуска через госграницу Донецк (Российская Федерация,... РИА Новости, 08.08.2022
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть для пешеходов участок автомобильного пункта пропуска через госграницу Донецк (Российская Федерация, Ростовская область) - Изварино (Луганская Народная Республика), говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Открыть участок автомобильного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Донецк (Изварино), предназначенный для пропуска через государственную границу лиц, следующих в пешем порядке", - говорится в распоряжении правительства.
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донецк (днр), россия, украина
21:12 08.08.2022
 
На границе России и Украины Донецк-Изварино откроют КПП для пешеходов

Мишустин поручил открыть для пешеходов КПП Донецк-Изварино на границе России и Украины

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАвтомобили на границе России и Украины
Автомобили на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Автомобили на границе России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть для пешеходов участок автомобильного пункта пропуска через госграницу Донецк (Российская Федерация, Ростовская область) - Изварино (Луганская Народная Республика), говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Открыть участок автомобильного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Донецк (Изварино), предназначенный для пропуска через государственную границу лиц, следующих в пешем порядке", - говорится в распоряжении правительства.
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