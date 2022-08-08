https://ria.ru/20220808/donetsk-izvarino-1808175990.html

На границе России и Украины Донецк-Изварино откроют КПП для пешеходов

На границе России и Украины Донецк-Изварино откроют КПП для пешеходов - РИА Новости, 08.08.2022

На границе России и Украины Донецк-Изварино откроют КПП для пешеходов

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть для пешеходов участок автомобильного пункта пропуска через госграницу Донецк (Российская Федерация,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:12

2022-08-08T21:12

2022-08-08T21:12

донецк (днр)

россия

украина

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился открыть для пешеходов участок автомобильного пункта пропуска через госграницу Донецк (Российская Федерация, Ростовская область) - Изварино (Луганская Народная Республика), говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации."Открыть участок автомобильного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Донецк (Изварино), предназначенный для пропуска через государственную границу лиц, следующих в пешем порядке", - говорится в распоряжении правительства.

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806695584.html

донецк (днр)

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецк (днр), россия, украина