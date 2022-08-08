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В Донбассе обезвредили почти 240 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/donbass-1808178751.html
В Донбассе обезвредили почти 240 тысяч взрывоопасных предметов
В Донбассе обезвредили почти 240 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 08.08.2022
В Донбассе обезвредили почти 240 тысяч взрывоопасных предметов
Российские военные саперы обезвредили в Донбассе почти 240 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:37
2022-08-08T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе почти 240 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 7 392,6 гектара территории, 717 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 130,7 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 239 654 взрывоопасных предмета", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220803/miny-1807081313.html
луганская народная республика
россия
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в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:37 08.08.2022
 
В Донбассе обезвредили почти 240 тысяч взрывоопасных предметов

Российские саперы обезвредили почти 240 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСапер международного противоминного центра министерства обороны РФ
Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости
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Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе почти 240 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 7 392,6 гектара территории, 717 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 130,7 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 239 654 взрывоопасных предмета", - сказал Мизинцев.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 20:01Специальная военная операция на Украине
Генсек ООН осудил применение Киевом мин "Лепесток"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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