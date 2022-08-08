https://ria.ru/20220808/donbass-1808178751.html

В Донбассе обезвредили почти 240 тысяч взрывоопасных предметов

В Донбассе обезвредили почти 240 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 08.08.2022

В Донбассе обезвредили почти 240 тысяч взрывоопасных предметов

Российские военные саперы обезвредили в Донбассе почти 240 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:37

2022-08-08T21:37

2022-08-08T21:37

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные саперы обезвредили в Донбассе почти 240 тысяч взрывоопасных предметов, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 7 392,6 гектара территории, 717 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 130,7 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 239 654 взрывоопасных предмета", - сказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220803/miny-1807081313.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)