https://ria.ru/20220808/dnr-1808180228.html

ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский 14 снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский 14 снарядами натовского калибра - РИА Новости, 08.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский 14 снарядами натовского калибра

Украина обстреляла Горловку, Донецк и Гольмовский, выпущены ракеты из "Урагана", 14 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:51

2022-08-08T21:51

2022-08-08T21:51

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

горловка

в мире

нато

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украина обстреляла Горловку, Донецк и Гольмовский, выпущены ракеты из "Урагана", 14 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, по Горловке ударили ракетой в 19.00, Гольмовский был обстрелян восемью снарядами в 20.10. Кировский и Петровский районы Донецка обстреляли шестью "натовскими" снарядами в 20.44.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

горловка

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донецк (днр), украина, горловка, в мире, нато