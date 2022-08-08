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ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский 14 снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский 14 снарядами натовского калибра - РИА Новости, 08.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский 14 снарядами натовского калибра
Украина обстреляла Горловку, Донецк и Гольмовский, выпущены ракеты из "Урагана", 14 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:51
2022-08-08T21:51
2022-08-08T21:51
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
горловка
в мире
нато
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украина обстреляла Горловку, Донецк и Гольмовский, выпущены ракеты из "Урагана", 14 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, по Горловке ударили ракетой в 19.00, Гольмовский был обстрелян восемью снарядами в 20.10. Кировский и Петровский районы Донецка обстреляли шестью "натовскими" снарядами в 20.44.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), украина, горловка, в мире, нато
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский 14 снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский 14 снарядами натовского калибра