https://ria.ru/20220808/dnr-1808179076.html

ВСУ стреляют из домов в Красноторке, вызывая огонь на жителей

ВСУ стреляют из домов в Красноторке, вызывая огонь на жителей - РИА Новости, 08.08.2022

ВСУ стреляют из домов в Красноторке, вызывая огонь на жителей

Украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО среди частных домов в Красноторке в ДНР и обстреливают оттуда позиции российских Вооруженных Сил,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:39

2022-08-08T21:39

2022-08-08T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО среди частных домов в Красноторке в ДНР и обстреливают оттуда позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, используя их таким образом в качестве живого щита.Кроме того, по словам Мизинцева, в Николаеве в зданиях Черноморского национального университета и школы №16 дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов. В непосредственной близости от учебных заведений националисты разместили бронетехнику, а эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась, добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, николаев (украина), россия