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ВСУ стреляют из домов в Красноторке, вызывая огонь на жителей - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ стреляют из домов в Красноторке, вызывая огонь на жителей
ВСУ стреляют из домов в Красноторке, вызывая огонь на жителей - РИА Новости, 08.08.2022
ВСУ стреляют из домов в Красноторке, вызывая огонь на жителей
Украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО среди частных домов в Красноторке в ДНР и обстреливают оттуда позиции российских Вооруженных Сил,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:39
2022-08-08T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО среди частных домов в Красноторке в ДНР и обстреливают оттуда позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он отметил, что при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, используя их таким образом в качестве живого щита.Кроме того, по словам Мизинцева, в Николаеве в зданиях Черноморского национального университета и школы №16 дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов. В непосредственной близости от учебных заведений националисты разместили бронетехнику, а эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась, добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, николаев (украина), россия
21:39 08.08.2022
 
ВСУ стреляют из домов в Красноторке, вызывая огонь на жителей

МО: ВСУ обстреливают позиции ВС России из домов в Красноторке, вызывая огонь на жителей

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО среди частных домов в Красноторке в ДНР и обстреливают оттуда позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Красноторке Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (ул. Красноторская, ул. Кржижановского) украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь", - сказал Мизинцев.
Он отметил, что при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, используя их таким образом в качестве живого щита.
Кроме того, по словам Мизинцева, в Николаеве в зданиях Черноморского национального университета и школы №16 дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов. В непосредственной близости от учебных заведений националисты разместили бронетехнику, а эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась, добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.
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