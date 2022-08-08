ВСУ стреляют из домов в Красноторке, вызывая огонь на жителей
МО: ВСУ обстреливают позиции ВС России из домов в Красноторке, вызывая огонь на жителей
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО среди частных домов в Красноторке в ДНР и обстреливают оттуда позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Красноторке Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (ул. Красноторская, ул. Кржижановского) украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил, провоцируя их на ответный огонь", - сказал Мизинцев.
Он отметил, что при этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, используя их таким образом в качестве живого щита.
Кроме того, по словам Мизинцева, в Николаеве в зданиях Черноморского национального университета и школы №16 дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов. В непосредственной близости от учебных заведений националисты разместили бронетехнику, а эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась, добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.