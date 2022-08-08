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Украинские боевики разместили опорный пункт в здании школы в ДНР - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/dnr-1808178637.html
Украинские боевики разместили опорный пункт в здании школы в ДНР
Украинские боевики разместили опорный пункт в здании школы в ДНР - РИА Новости, 08.08.2022
Украинские боевики разместили опорный пункт в здании школы в ДНР
Украинские неонационалистические формирования разместили опорный пункт в здании школы в ДНР и оборудовали позиции артиллерии во дворах жилых домов в Артемовске, РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:35
2022-08-08T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские неонационалистические формирования разместили опорный пункт в здании школы в ДНР и оборудовали позиции артиллерии во дворах жилых домов в Артемовске, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Артемовске Донецкой Народной Республики во дворах жилых домов (ул. Благовещенская) неонацистами оборудованы позиции артиллерии и минометов. Под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сообщил Мизинцев.Также, по его словам, в Мирнограде Донецкой Народной Республики в здании школы №1 (ул. Гагарина) подразделения украинских войск разместили опорный пункт и склад боеприпасов, по периметру учебного заведения выставили блокпосты, подходы к учреждению заминировали, но местное население об этом умышленно не предупреждено.
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в мире, ситуация в днр и лнр
21:35 08.08.2022
 
Украинские боевики разместили опорный пункт в здании школы в ДНР

Минобороны: ВСУ разместили опорный пункт в здании школы ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские неонационалистические формирования разместили опорный пункт в здании школы в ДНР и оборудовали позиции артиллерии во дворах жилых домов в Артемовске, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Артемовске Донецкой Народной Республики во дворах жилых домов (ул. Благовещенская) неонацистами оборудованы позиции артиллерии и минометов. Под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сообщил Мизинцев.
Также, по его словам, в Мирнограде Донецкой Народной Республики в здании школы №1 (ул. Гагарина) подразделения украинских войск разместили опорный пункт и склад боеприпасов, по периметру учебного заведения выставили блокпосты, подходы к учреждению заминировали, но местное население об этом умышленно не предупреждено.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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