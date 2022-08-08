https://ria.ru/20220808/dnr-1808178637.html

Украинские боевики разместили опорный пункт в здании школы в ДНР

Украинские боевики разместили опорный пункт в здании школы в ДНР - РИА Новости, 08.08.2022

Украинские боевики разместили опорный пункт в здании школы в ДНР

Украинские неонационалистические формирования разместили опорный пункт в здании школы в ДНР и оборудовали позиции артиллерии во дворах жилых домов в Артемовске, РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:35

2022-08-08T21:35

2022-08-08T21:35

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские неонационалистические формирования разместили опорный пункт в здании школы в ДНР и оборудовали позиции артиллерии во дворах жилых домов в Артемовске, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Артемовске Донецкой Народной Республики во дворах жилых домов (ул. Благовещенская) неонацистами оборудованы позиции артиллерии и минометов. Под предлогом обеспечения безопасности боевики запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сообщил Мизинцев.Также, по его словам, в Мирнограде Донецкой Народной Республики в здании школы №1 (ул. Гагарина) подразделения украинских войск разместили опорный пункт и склад боеприпасов, по периметру учебного заведения выставили блокпосты, подходы к учреждению заминировали, но местное население об этом умышленно не предупреждено.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ситуация в днр и лнр