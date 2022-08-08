https://ria.ru/20220808/dnr-1808148003.html

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 08.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив по Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:03

2022-08-08T19:03

2022-08-08T19:03

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

донецк (днр)

нато

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпустив по Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, обстрелы по трем районам Донецка производились с 18.20 по 18.40 с использованием снарядов "натовского" калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, сша, донецк (днр), нато