https://ria.ru/20220808/dnr-1808128821.html

Два человека погибли, еще трое ранены при обстреле ВСУ Донецка

Два человека погибли, еще трое ранены при обстреле ВСУ Донецка - РИА Новости, 08.08.2022

Два человека погибли, еще трое ранены при обстреле ВСУ Донецка

Два человека погибли, трое ранены в результате обстрела со стороны украинских войск в Петровском районе Донецка, сообщили в понедельник в штабе территориальной... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:09

2022-08-08T18:09

2022-08-08T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

петровский район

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Два человека погибли, трое ранены в результате обстрела со стороны украинских войск в Петровском районе Донецка, сообщили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате сегодняшнего обстрела вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка погибли два человека и еще три мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, петровский район