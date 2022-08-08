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Два человека погибли, еще трое ранены при обстреле ВСУ Донецка
Два человека погибли, еще трое ранены при обстреле ВСУ Донецка - РИА Новости, 08.08.2022
Два человека погибли, еще трое ранены при обстреле ВСУ Донецка
Два человека погибли, трое ранены в результате обстрела со стороны украинских войск в Петровском районе Донецка, сообщили в понедельник в штабе территориальной... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:09
2022-08-08T18:09
2022-08-08T18:09
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Два человека погибли, трое ранены в результате обстрела со стороны украинских войск в Петровском районе Донецка, сообщили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате сегодняшнего обстрела вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка погибли два человека и еще три мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, петровский район
Два человека погибли, еще трое ранены при обстреле ВСУ Донецка
Штабе обороны ДНР: два человека погибли, трое получили ранения при обстреле ВСУ Донецка