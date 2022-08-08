https://ria.ru/20220808/ddos-1808126311.html

Сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке

Сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке - РИА Новости, 08.08.2022

Сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке

Сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке, ведется работа по его восстановлению, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:57

2022-08-08T17:57

2022-08-08T19:03

в мире

донецк (днр)

технологии

алексей кулемзин (донецк)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке, ведется работа по его восстановлению, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Официальный сайт администрации города Донецка снова подвергся мощной DDоS-атаке. Временно веб-ресурс будет недоступен. На текущий момент ведется работа по его восстановлению", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.

https://ria.ru/20220304/khakery-1776563131.html

донецк (днр)

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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