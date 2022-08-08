https://ria.ru/20220808/ddos-1808126311.html
Сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке
Сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке - РИА Новости, 08.08.2022
Сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке
Сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке, ведется работа по его восстановлению, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:57
2022-08-08T17:57
2022-08-08T19:03
в мире
донецк (днр)
технологии
алексей кулемзин (донецк)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке, ведется работа по его восстановлению, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Официальный сайт администрации города Донецка снова подвергся мощной DDоS-атаке. Временно веб-ресурс будет недоступен. На текущий момент ведется работа по его восстановлению", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), технологии, алексей кулемзин (донецк), ситуация в днр и лнр
17:57 08.08.2022 (обновлено: 19:03 08.08.2022)
Сайт администрации Донецка подвергся мощной DDоS-атаке
Мэр Донецка Кулемзин заявил о мощной DDoS-атаке на сайт администрации города