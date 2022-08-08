https://ria.ru/20220808/covid-19-1808002291.html
В Ленинградской области увеличили количество коек для пациентов с COVID-19
В Ленинградской области увеличили количество коек для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022
В Ленинградской области увеличили количество коек для пациентов с COVID-19
В Ленинградской области увеличивают количество коек для пациентов с COVID-19, сообщает областное правительство. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:21
2022-08-08T12:21
2022-08-08T12:22
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
александр дрозденко
сосновый бор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. В Ленинградской области увеличивают количество коек для пациентов с COVID-19, сообщает областное правительство."В больницах Ленобласти добавили "ковидных" коек - теперь пациентов с коронавирусом принимают на 150 койках (было 90). По данным комздрава, пока эти койки выделены внутри инфекционных отделений Бокситогорской, Волховской, Всеволожской, Кингисеппской, Кировской, Лужской, Приозерской больниц и ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору. Свободно из них – 66", - говорится в сообщении.Отмечается, что медики рекомендуют жителям пройти ревакцинацию от COVID-19.Ранее губернатор региона Александр Дрозденко по итогам заседания оперштаба сообщал, что в Ленобласти наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, при этом преобладают легкие и бессимптомные формы заболевания. По его словам, на фоне ухудшения эпидситуации региональные власти решили ввести "минимальные" ограничения. Так, при посещении медучреждений необходимо пользоваться масками, также их обязаны носить соцработники при работе с пожилыми людьми.
https://ria.ru/20220808/koronavirus-1807530455.html
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общество, здоровье - общество, александр дрозденко, сосновый бор
12:21 08.08.2022 (обновлено: 12:22 08.08.2022)
В Ленинградской области увеличили количество коек для пациентов с COVID-19
В Ленинградской области количество коек для пациентов с COVID-19 увеличили до 150