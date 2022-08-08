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Болгария выдает туристические визы россиянам, но сроки увеличились - РИА Новости, 08.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220808/bolgariya-1807961938.html
Болгария выдает туристические визы россиянам, но сроки увеличились
Болгария выдает туристические визы россиянам, но сроки увеличились - РИА Новости, 08.08.2022
Болгария выдает туристические визы россиянам, но сроки увеличились
Болгария продолжает выдачу туристических виз российским гражданам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:23
2022-08-08T11:23
туризм
туризм
новости - туризм
болгария
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
визы
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Болгария продолжает выдачу туристических виз российским гражданам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы."Для нас тоже был сюрприз, когда мы увидели эти новости. Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. На данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме. Сроки оказания услуг дольше чем обычно, но они предоставляются и будут предоставляться", – сказала собеседница агентства.
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туризм, новости - туризм, болгария, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, визы
11:23 08.08.2022
 
Болгария выдает туристические визы россиянам, но сроки увеличились

Посольство: Болгария продолжает выдачу туристических виз россиянам, но сроки увеличились

CC BY-SA 4.0 / Infobgv / Sunny Beach / Cropped imageКурорт Солнечный берег, Болгария
Курорт Солнечный берег, Болгария - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Infobgv / Sunny Beach / Cropped image
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Болгария продолжает выдачу туристических виз российским гражданам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы.
"Для нас тоже был сюрприз, когда мы увидели эти новости. Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. На данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме. Сроки оказания услуг дольше чем обычно, но они предоставляются и будут предоставляться", – сказала собеседница агентства.
Панорама Варны - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 19:26Туризм
Болгария известила российских туроператоров о приостановке выдачи виз
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмБолгарияРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыВизы
 
 
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