https://ria.ru/20220808/bolgariya-1807961938.html

Болгария выдает туристические визы россиянам, но сроки увеличились

Болгария выдает туристические визы россиянам, но сроки увеличились - РИА Новости, 08.08.2022

Болгария выдает туристические визы россиянам, но сроки увеличились

Болгария продолжает выдачу туристических виз российским гражданам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:23

2022-08-08T11:23

2022-08-08T11:23

туризм

туризм

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визы

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Болгария продолжает выдачу туристических виз российским гражданам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы."Для нас тоже был сюрприз, когда мы увидели эти новости. Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. На данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме. Сроки оказания услуг дольше чем обычно, но они предоставляются и будут предоставляться", – сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220805/vizy-1807631729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, болгария, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, визы