https://ria.ru/20220808/biznes-konferentsiya-1808176233.html
Бизнес-конференция "Полезный маркетинг" пройдет в Москве 15 сентября
Бизнес-конференция "Полезный маркетинг" пройдет в Москве 15 сентября - РИА Новости, 08.08.2022
Бизнес-конференция "Полезный маркетинг" пройдет в Москве 15 сентября
Бизнес-конференция "Полезный маркетинг" пройдет в Москве 15 сентября. Своим опытом трансформации маркетинга и работы в новых условиях поделятся топ-менеджеры... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:13
2022-08-08T21:13
2022-08-08T21:13
пресс-релизы
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МОСКВА, 8 авг – Пресс-служба Mindbox. Бизнес-конференция "Полезный маркетинг" пройдет в Москве 15 сентября. Своим опытом трансформации маркетинга и работы в новых условиях поделятся топ-менеджеры СБЕР ЕАПТЕКИ, Яндекс Лавки, X5 Retail Group, Альфа-банка и других крупных отечественных компаний.В программе 18 докладов, воркшопы, открытые дискуссии и нетворкинг. Среди выступлений: CEO Divan.ru Антон Макаров поделится, за счет чего компания растет на 60% в год; Руководитель управления диджитал-продаж Burger King Артур Рощенко выступит с докладом о внедрении ML-рекомендаций, которые позволили повысить продажи в два раза; Директор по диджитал-маркетингу Natura Siberica Дмитрий Шляхов расскажет о запуске D2C: как выбирали подрядчика, ставили цели и сколько на это потребовалось времени, денег и сотрудников.Участники воркшопов смогут решить прикладные задачи бизнеса: найти точки роста компании, вырастить бизнес-показатели за счет наглядных дашбордов и составить тестовое задание для CRM-маркетолога.Билеты и расписание доступны по ссылке.Конференцию организует Mindbox — облачная платформа для автоматизации маркетинга. Сервис позволяет настраивать программы лояльности, рассылки и персонализацию сайтов.По всем вопросам обращайтесь на почту: events@mindbox.ru. 16+Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 8 авг – Пресс-служба Mindbox. Бизнес-конференция "Полезный маркетинг" пройдет в Москве 15 сентября. Своим опытом трансформации маркетинга и работы в новых условиях поделятся топ-менеджеры СБЕР ЕАПТЕКИ, Яндекс Лавки, X5 Retail Group, Альфа-банка и других крупных отечественных компаний.
В программе 18 докладов, воркшопы, открытые дискуссии и нетворкинг. Среди выступлений: CEO Divan.ru Антон Макаров поделится, за счет чего компания растет на 60% в год; Руководитель управления диджитал-продаж Burger King Артур Рощенко выступит с докладом о внедрении ML-рекомендаций, которые позволили повысить продажи в два раза; Директор по диджитал-маркетингу Natura Siberica Дмитрий Шляхов расскажет о запуске D2C: как выбирали подрядчика, ставили цели и сколько на это потребовалось времени, денег и сотрудников.
Участники воркшопов смогут решить прикладные задачи бизнеса: найти точки роста компании, вырастить бизнес-показатели за счет наглядных дашбордов и составить тестовое задание для CRM-маркетолога.
Конференцию организует Mindbox — облачная платформа для автоматизации маркетинга. Сервис позволяет настраивать программы лояльности, рассылки и персонализацию сайтов.
По всем вопросам обращайтесь на почту: events@mindbox.ru. 16+
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.