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Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для украинских беженцев - РИА Новости, 08.08.2022
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Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для украинских беженцев
Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для украинских беженцев - РИА Новости, 08.08.2022
Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для украинских беженцев
Мэр столицы Венгрии Будапешта Гергей Карачонь в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись мэром Киева Виталием Кличко,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:42
2022-08-08T13:43
в мире
будапешт
венгрия
украина
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэр столицы Венгрии Будапешта Гергей Карачонь в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись мэром Киева Виталием Кличко, сообщил, что Венгрия не самое лучшее место для украинских беженцев.Видео розыгрыша опубликовано в Telegram-канале пранкеров."Насколько я знаю и предполагаю, для украинских беженцев Венгрия не самое лучшее место", - сказал мэр Будапешта "украинскому политику".В разговоре с пранкерами мэр Будапешта также заявил, что не владеет точными данными о количестве переселенцев в венгерскую столицу и в целом в страну."Я знаю, что многие люди, приехавшие в Венгрию и Будапешт в качестве транзитной зоны, отправились в Польшу. Но опять же, трудно сказать, потому что нет официальных данных по этому вопросу. Я знаю, что большинство тех, кто остался в Будапеште и получили убежище со стороны муниципалитета Будапешта, это украинцы из Закарпатья, говорящие на венгерском", - сообщил мэр Будапешта.
https://ria.ru/20220803/bezhentsy-1807067815.html
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в мире, будапешт, венгрия, украина
13:42 08.08.2022 (обновлено: 13:43 08.08.2022)
 
Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для украинских беженцев

Мэр Будапешта сообщил пранкерам, что для украинских беженцев Венгрия не лучшее место

© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Украины и Польши
Люди на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Украины и Польши
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэр столицы Венгрии Будапешта Гергей Карачонь в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись мэром Киева Виталием Кличко, сообщил, что Венгрия не самое лучшее место для украинских беженцев.
Видео розыгрыша опубликовано в Telegram-канале пранкеров.
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Украинские беженцы пожаловались на адские условия в Европе
"Насколько я знаю и предполагаю, для украинских беженцев Венгрия не самое лучшее место", - сказал мэр Будапешта "украинскому политику".
В разговоре с пранкерами мэр Будапешта также заявил, что не владеет точными данными о количестве переселенцев в венгерскую столицу и в целом в страну.
"Я знаю, что многие люди, приехавшие в Венгрию и Будапешт в качестве транзитной зоны, отправились в Польшу. Но опять же, трудно сказать, потому что нет официальных данных по этому вопросу. Я знаю, что большинство тех, кто остался в Будапеште и получили убежище со стороны муниципалитета Будапешта, это украинцы из Закарпатья, говорящие на венгерском", - сообщил мэр Будапешта.
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В миреБудапештВенгрияУкраина
 
 
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