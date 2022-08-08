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Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для украинских беженцев
Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для украинских беженцев - РИА Новости, 08.08.2022
Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для украинских беженцев
Мэр столицы Венгрии Будапешта Гергей Карачонь в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись мэром Киева Виталием Кличко,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:42
2022-08-08T13:42
2022-08-08T13:43
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будапешт
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэр столицы Венгрии Будапешта Гергей Карачонь в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись мэром Киева Виталием Кличко, сообщил, что Венгрия не самое лучшее место для украинских беженцев.Видео розыгрыша опубликовано в Telegram-канале пранкеров."Насколько я знаю и предполагаю, для украинских беженцев Венгрия не самое лучшее место", - сказал мэр Будапешта "украинскому политику".В разговоре с пранкерами мэр Будапешта также заявил, что не владеет точными данными о количестве переселенцев в венгерскую столицу и в целом в страну."Я знаю, что многие люди, приехавшие в Венгрию и Будапешт в качестве транзитной зоны, отправились в Польшу. Но опять же, трудно сказать, потому что нет официальных данных по этому вопросу. Я знаю, что большинство тех, кто остался в Будапеште и получили убежище со стороны муниципалитета Будапешта, это украинцы из Закарпатья, говорящие на венгерском", - сообщил мэр Будапешта.
https://ria.ru/20220803/bezhentsy-1807067815.html
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РИА Новости
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в мире, будапешт, венгрия, украина
13:42 08.08.2022 (обновлено: 13:43 08.08.2022)
Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для украинских беженцев
Мэр Будапешта сообщил пранкерам, что для украинских беженцев Венгрия не лучшее место