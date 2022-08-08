https://ria.ru/20220808/bezhentsy-1808035067.html

Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для украинских беженцев

Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для украинских беженцев - РИА Новости, 08.08.2022

Мэр Будапешта назвал Венгрию не лучшим местом для украинских беженцев

Мэр столицы Венгрии Будапешта Гергей Карачонь в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись мэром Киева Виталием Кличко,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:42

2022-08-08T13:42

2022-08-08T13:43

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мэр столицы Венгрии Будапешта Гергей Карачонь в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые разыграли его, представившись мэром Киева Виталием Кличко, сообщил, что Венгрия не самое лучшее место для украинских беженцев.Видео розыгрыша опубликовано в Telegram-канале пранкеров."Насколько я знаю и предполагаю, для украинских беженцев Венгрия не самое лучшее место", - сказал мэр Будапешта "украинскому политику".В разговоре с пранкерами мэр Будапешта также заявил, что не владеет точными данными о количестве переселенцев в венгерскую столицу и в целом в страну."Я знаю, что многие люди, приехавшие в Венгрию и Будапешт в качестве транзитной зоны, отправились в Польшу. Но опять же, трудно сказать, потому что нет официальных данных по этому вопросу. Я знаю, что большинство тех, кто остался в Будапеште и получили убежище со стороны муниципалитета Будапешта, это украинцы из Закарпатья, говорящие на венгерском", - сообщил мэр Будапешта.

https://ria.ru/20220803/bezhentsy-1807067815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, будапешт, венгрия, украина