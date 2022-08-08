https://ria.ru/20220808/belorussiya-1808003204.html
Лукашенко назвал самое агрессивное государство по отношению к Белоруссии
Лукашенко назвал самое агрессивное государство по отношению к Белоруссии - РИА Новости, 08.08.2022
Лукашенко назвал самое агрессивное государство по отношению к Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша является самым агрессивным государством по отношению к официальному Минску и отметил, что из... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:26
2022-08-08T12:26
2022-08-08T12:26
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша является самым агрессивным государством по отношению к официальному Минску и отметил, что из политиков там не с кем разговаривать."Посмотрите в Польше. Самое агрессивное по отношению к нам государство. Не понимаю: зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди. Неплохо работают. Единицы есть очумелые, так у нас и белорусов таких хватает. Нормально можно жить и работать", - сказал Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Миорского металлопрокатного завода. Его слова приводит пресс-служба.Лукашенко выразил недоумение, "чего им (политикам Польши - ред.) не хватает?" "Рейтинг их лидеров уже ниже 30%", - заявил он.Белорусский президент заявил о несамостоятельности польских политиков. "Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе. Немцы их ненавидят уже вокруг, но терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают. Они уже готовы часть Украины оттяпать, Беларусь они целиком готовы проглотить. Не получится… Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать", - добавил он.
https://ria.ru/20220808/polsha-1807980770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии
Лукашенко назвал самое агрессивное государство по отношению к Белоруссии
Лукашенко назвал Польшу самым агрессивным государством по отношению к Белоруссии