https://ria.ru/20220808/arenda-1808092248.html

Жители МО смогут подписать договор купли-продажи и аренды земли онлайн

Жители МО смогут подписать договор купли-продажи и аренды земли онлайн - РИА Новости, 08.08.2022

Жители МО смогут подписать договор купли-продажи и аренды земли онлайн

Жители Московской области теперь смогут подписывать договоры купли-продажи и аренды земли онлайн при помощи мобильного приложения "Госключ". Об этом сообщил... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:14

2022-08-08T16:14

2022-08-08T16:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759495134_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_fc495898658053ed88753785084080b6.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут подписывать договоры купли-продажи и аренды земли онлайн при помощи мобильного приложения "Госключ". Об этом сообщил телеканал "360".Глава мингосуправления области Надежда Куртяник рассказала, что документ будет приходить в личный кабинет заявителя после оформления онлайн-заявления."Подписать его можно быстро и удобно в приложении „Госключ“. При этом электронный документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и на бумаге", – сообщила министр.Всего с начала года в МО подали более 22 тысяч заявок на предоставление земли в аренду без торгов. С 2019 года это можно сделать также онлайн на сайте "Госуслуги".

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)