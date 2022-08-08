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Жители МО смогут подписать договор купли-продажи и аренды земли онлайн
Жители МО смогут подписать договор купли-продажи и аренды земли онлайн - РИА Новости, 08.08.2022
Жители МО смогут подписать договор купли-продажи и аренды земли онлайн
Жители Московской области теперь смогут подписывать договоры купли-продажи и аренды земли онлайн при помощи мобильного приложения "Госключ". Об этом сообщил... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:14
2022-08-08T16:14
2022-08-08T16:14
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут подписывать договоры купли-продажи и аренды земли онлайн при помощи мобильного приложения "Госключ". Об этом сообщил телеканал "360".Глава мингосуправления области Надежда Куртяник рассказала, что документ будет приходить в личный кабинет заявителя после оформления онлайн-заявления."Подписать его можно быстро и удобно в приложении „Госключ“. При этом электронный документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и на бумаге", – сообщила министр.Всего с начала года в МО подали более 22 тысяч заявок на предоставление земли в аренду без торгов. С 2019 года это можно сделать также онлайн на сайте "Госуслуги".
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Жители Московской области теперь смогут подписывать договоры купли-продажи и аренды земли онлайн при помощи мобильного приложения "Госключ". Об этом сообщил телеканал "360"
.
Глава мингосуправления области Надежда Куртяник рассказала, что документ будет приходить в личный кабинет заявителя после оформления онлайн-заявления.
"Подписать его можно быстро и удобно в приложении „Госключ“. При этом электронный документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и на бумаге", – сообщила министр.
Всего с начала года в МО подали более 22 тысяч заявок на предоставление земли в аренду без торгов. С 2019 года это можно сделать также онлайн на сайте "Госуслуги".