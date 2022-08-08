Рейтинг@Mail.ru
Жители МО смогут подписать договор купли-продажи и аренды земли онлайн - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220808/arenda-1808092248.html
Жители МО смогут подписать договор купли-продажи и аренды земли онлайн
Жители МО смогут подписать договор купли-продажи и аренды земли онлайн - РИА Новости, 08.08.2022
Жители МО смогут подписать договор купли-продажи и аренды земли онлайн
Жители Московской области теперь смогут подписывать договоры купли-продажи и аренды земли онлайн при помощи мобильного приложения "Госключ". Об этом сообщил... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:14
2022-08-08T16:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759495134_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_fc495898658053ed88753785084080b6.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут подписывать договоры купли-продажи и аренды земли онлайн при помощи мобильного приложения "Госключ". Об этом сообщил телеканал "360".Глава мингосуправления области Надежда Куртяник рассказала, что документ будет приходить в личный кабинет заявителя после оформления онлайн-заявления."Подписать его можно быстро и удобно в приложении „Госключ“. При этом электронный документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и на бумаге", – сообщила министр.Всего с начала года в МО подали более 22 тысяч заявок на предоставление земли в аренду без торгов. С 2019 года это можно сделать также онлайн на сайте "Госуслуги".
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759495134_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_a146cb9d27770a3ed09c880397561678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
16:14 08.08.2022
 

Жители МО смогут подписать договор купли-продажи и аренды земли онлайн

CC0 / / работа за компьютером
работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители Московской области теперь смогут подписывать договоры купли-продажи и аренды земли онлайн при помощи мобильного приложения "Госключ". Об этом сообщил телеканал "360".
Глава мингосуправления области Надежда Куртяник рассказала, что документ будет приходить в личный кабинет заявителя после оформления онлайн-заявления.
"Подписать его можно быстро и удобно в приложении „Госключ“. При этом электронный документ будет иметь ту же юридическую значимость, что и на бумаге", – сообщила министр.
Всего с начала года в МО подали более 22 тысяч заявок на предоставление земли в аренду без торгов. С 2019 года это можно сделать также онлайн на сайте "Госуслуги".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала