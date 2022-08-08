https://ria.ru/20220808/aktsii-1807954012.html

Российский рынок акций вырос в начале торгов на 2,5 процента

Российский рынок акций вырос в начале торгов на 2,5 процента - РИА Новости, 08.08.2022

Российский рынок акций вырос в начале торгов на 2,5 процента

Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 2,5 процента, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:30

2022-08-08T10:30

2022-08-08T11:07

россия

экономика

сбербанк россии

яндекс

московская биржа

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 2,5 процента, следует из данных торговой площадки.Так, к 10:12 мск показатель рос на 2,54 процента, до 2106,51 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 2,21 процента, до 1096,01 пункта.В лидерах роста — Сбербанк и Яндекс. Обыкновенные акции кредитной организации прибавляют 2,62 процента, акции IT-гиганта — 5,3 процента.В первые минуты торгов бумаги Сбербанка в моменте подскакивали почти на 3,9 процента, акции "Яндекса" — почти на 8,1 процента, затем откатились.Рубль после небольшого снижения на старте торгов понедельника перешел к росту против доллара и евро. Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:17 мск снижался на шесть копеек, до 60,52 рубля, европейской — на 24 копейки, до 61,3 рубля.Московская биржа сообщила в конце минувшей недели, что в соответствии с указом президента, с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран и нерезидентов с бенефициарами из России к торгам только на срочном рынке, а о дате допуска к торгам на фондовом объявит дополнительно.

https://ria.ru/20220706/yuan-1800607755.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, сбербанк россии, яндекс, московская биржа