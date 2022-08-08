Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок акций вырос в начале торгов на 2,5 процента - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/aktsii-1807954012.html
Российский рынок акций вырос в начале торгов на 2,5 процента
Российский рынок акций вырос в начале торгов на 2,5 процента - РИА Новости, 08.08.2022
Российский рынок акций вырос в начале торгов на 2,5 процента
Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 2,5 процента, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:30
2022-08-08T11:07
россия
экономика
сбербанк россии
яндекс
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784548414_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_642525e997624d0a226ed24b2566bbc5.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 2,5 процента, следует из данных торговой площадки.Так, к 10:12 мск показатель рос на 2,54 процента, до 2106,51 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 2,21 процента, до 1096,01 пункта.В лидерах роста — Сбербанк и Яндекс. Обыкновенные акции кредитной организации прибавляют 2,62 процента, акции IT-гиганта — 5,3 процента.В первые минуты торгов бумаги Сбербанка в моменте подскакивали почти на 3,9 процента, акции "Яндекса" — почти на 8,1 процента, затем откатились.Рубль после небольшого снижения на старте торгов понедельника перешел к росту против доллара и евро. Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:17 мск снижался на шесть копеек, до 60,52 рубля, европейской — на 24 копейки, до 61,3 рубля.Московская биржа сообщила в конце минувшей недели, что в соответствии с указом президента, с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран и нерезидентов с бенефициарами из России к торгам только на срочном рынке, а о дате допуска к торгам на фондовом объявит дополнительно.
https://ria.ru/20220706/yuan-1800607755.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784548414_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_017923122a93bdb2b9e3e7156aac41a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, сбербанк россии, яндекс, московская биржа
10:30 08.08.2022 (обновлено: 11:07 08.08.2022)
 
Российский рынок акций вырос в начале торгов на 2,5 процента

Российский рынок акций растет на 2,5 процента, лидируют акции Сбербанка и "Яндекса"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Московская биржа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 2,5 процента, следует из данных торговой площадки.
Так, к 10:12 мск показатель рос на 2,54 процента, до 2106,51 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 2,21 процента, до 1096,01 пункта.
В лидерах роста — Сбербанк и Яндекс. Обыкновенные акции кредитной организации прибавляют 2,62 процента, акции IT-гиганта — 5,3 процента.
В первые минуты торгов бумаги Сбербанка в моменте подскакивали почти на 3,9 процента, акции "Яндекса" — почти на 8,1 процента, затем откатились.
Рубль после небольшого снижения на старте торгов понедельника перешел к росту против доллара и евро. Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:17 мск снижался на шесть копеек, до 60,52 рубля, европейской — на 24 копейки, до 61,3 рубля.
Московская биржа сообщила в конце минувшей недели, что в соответствии с указом президента, с 8 августа допустит нерезидентов из дружественных стран и нерезидентов с бенефициарами из России к торгам только на срочном рынке, а о дате допуска к торгам на фондовом объявит дополнительно.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 10:49
Торги юанем на Мосбирже превысили объем по евро
 
РоссияЭкономикаСбербанк РоссииЯндексМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала