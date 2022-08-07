https://ria.ru/20220807/zhurnalistka-1807829665.html

Российская журналистка Асламова продолжит работать в Сербии

Российская журналистка Асламова продолжит работать в Сербии - РИА Новости, 07.08.2022

Российская журналистка Асламова продолжит работать в Сербии

Ранее задержанная в самопровозглашенном Косово корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова продолжит работать в Сербии, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T11:15

2022-08-07T11:15

2022-08-07T11:15

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задержание журналистки "комсомольской правды" в косово

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ранее задержанная в самопровозглашенном Косово корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова продолжит работать в Сербии, сообщил РИА Новости главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.Ранее "глава МВД" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Швецла заявил о задержании Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже."Она спокойно будет продолжать работать (в Сербии - ред.). Она там была действительно в командировке от нас", - сказал Сунгоркин, отвечая на вопрос, продолжит ли журналистка работать в Сербии или вернется в РФ.Также Сунгоркин пояснил, что журналистку с супругом отпустили примерно 4 часа назад.

https://ria.ru/20220807/zaderzhanie-1807804995.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сербия, косово, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово