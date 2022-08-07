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Российская журналистка Асламова продолжит работать в Сербии - РИА Новости, 07.08.2022
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Российская журналистка Асламова продолжит работать в Сербии
Российская журналистка Асламова продолжит работать в Сербии - РИА Новости, 07.08.2022
Российская журналистка Асламова продолжит работать в Сербии
Ранее задержанная в самопровозглашенном Косово корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова продолжит работать в Сербии, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T11:15
2022-08-07T11:15
в мире
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сербия
косово
задержание журналистки "комсомольской правды" в косово
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ранее задержанная в самопровозглашенном Косово корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова продолжит работать в Сербии, сообщил РИА Новости главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.Ранее "глава МВД" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Швецла заявил о задержании Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже."Она спокойно будет продолжать работать (в Сербии - ред.). Она там была действительно в командировке от нас", - сказал Сунгоркин, отвечая на вопрос, продолжит ли журналистка работать в Сербии или вернется в РФ.Также Сунгоркин пояснил, что журналистку с супругом отпустили примерно 4 часа назад.
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в мире, россия, сербия, косово, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово
11:15 07.08.2022
 
Российская журналистка Асламова продолжит работать в Сербии

Главред "Комсомольской правды": журналистка Дарья Асламова продолжит работать в Сербии

© РИА Новости / SputnikДарья Асламова, специальный корреспондент газеты "Комсомольская правда"
Дарья Асламова, специальный корреспондент газеты Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Sputnik
Дарья Асламова, специальный корреспондент газеты "Комсомольская правда" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ранее задержанная в самопровозглашенном Косово корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова продолжит работать в Сербии, сообщил РИА Новости главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.
Ранее "глава МВД" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Швецла заявил о задержании Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.
"Она спокойно будет продолжать работать (в Сербии - ред.). Она там была действительно в командировке от нас", - сказал Сунгоркин, отвечая на вопрос, продолжит ли журналистка работать в Сербии или вернется в РФ.
Также Сунгоркин пояснил, что журналистку с супругом отпустили примерно 4 часа назад.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
Вчера, 04:17
Задержанная в Косово журналистка Асламова была в Сербии по заданию редакции
 
В миреРоссияСербияКосовоЗадержание журналистки "Комсомольской правды" в Косово
 
 
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