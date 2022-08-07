https://ria.ru/20220807/zhurnalistka-1807829665.html
Российская журналистка Асламова продолжит работать в Сербии
Российская журналистка Асламова продолжит работать в Сербии - РИА Новости, 07.08.2022
Российская журналистка Асламова продолжит работать в Сербии
Ранее задержанная в самопровозглашенном Косово корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова продолжит работать в Сербии, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T11:15
2022-08-07T11:15
2022-08-07T11:15
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косово
задержание журналистки "комсомольской правды" в косово
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ранее задержанная в самопровозглашенном Косово корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова продолжит работать в Сербии, сообщил РИА Новости главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.Ранее "глава МВД" самопровозглашенной республики Косово Джеляль Швецла заявил о задержании Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже."Она спокойно будет продолжать работать (в Сербии - ред.). Она там была действительно в командировке от нас", - сказал Сунгоркин, отвечая на вопрос, продолжит ли журналистка работать в Сербии или вернется в РФ.Также Сунгоркин пояснил, что журналистку с супругом отпустили примерно 4 часа назад.
https://ria.ru/20220807/zaderzhanie-1807804995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сербия, косово, задержание журналистки "комсомольской правды" в косово
Российская журналистка Асламова продолжит работать в Сербии
Главред "Комсомольской правды": журналистка Дарья Асламова продолжит работать в Сербии